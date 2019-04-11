張煥禎逃漏稅案！財政部研議修法　罰金上看漏稅額6倍

▲壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案引起社會關注。（記者沈繼昌攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

聯新醫療集團執行長張煥禎過去長達九年的逃漏稅手法，但是根據現行稅捐稽徵法規定，處5年以下有期徒刑以及拘役、課徵6萬元以下的罰鍰，罰鍰顯有太輕，一旦是依據稅捐稽徵法處分，逃漏稅者甚至有法律上的套利空間。

財政部長蘇建榮今（11）日表示，財政部確實有要研議修正稅捐稽徵法，預計下周會舉行公聽會，這個會期會送法案至立法院修法。

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財政部今日到立法院財政委員會接受備詢，黃國昌針對壢新集團執行長張煥禎的逃漏稅案質詢，黃國昌說，張煥禎過去年透過逃漏稅的手法，從醫院拿到現金後不入帳，而是放到人頭帳戶當中。現行逃漏稅有兩大法規規範，其一是所得稅規範，如果逃漏稅5億元，可以處罰15到20億元的罰金；其次是稅捐稽徵法第41條的規定，可處5年以下有期徒刑，若科罰金處6萬元以下的罰金。

但是依據行政罰法的規範，一事不能夠二罰，若是依據稅捐稽徵法的處分，就有法規套利、灰色的情況。所以黃國昌提案修正稅捐稽徵法，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科所漏稅額一倍以上六倍以下罰金。讓逃漏稅者沒有法規套利、灰色的空間。

蘇建榮表示，目前財政部確實要研議修正稅捐稽徵法，預計下週進行公聽會，預計這會期（上半年）送進立法院討論。財政部官員表示，公聽會內容會委員所提的修法會納入討論的內容，上半年如果送進立法院討論，若沒有要修正子法，最快下半年就可以通過施行。目前張煥禎事件刑法尚未判決，所以還未進行行政罰，還是有機會依據新法處分。