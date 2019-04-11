A股牛氣沖天　「高息股搭配債券」迎戰Q2波動　



▲摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

中國大陸A股今年來已連續3個月上揚，表現全球最強勢，面對A股牛氣沖天，有意參與的投資人如何布局？而新興市場與大陸第二季是否有改善經濟機會？有更進一步升溫的空間又或是急漲後將面臨震盪拉回？投信法人認為，看好政策面利多、入摩帶動資金流入與高股息題材，A股長期來看上漲空間還是很大，面對第二季的市場波動，建議以「高息股搭配債券」的方式布局。

為此，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，隨著美國聯準會貨幣政策轉鴿、美元走勢不如過去強勢，加上中美貿易爭端趨緩，吸引國際資金自去年第四季開始，持續回流新興市場。而亞洲股市因在新興市場中投資前景最為明朗，就各區域的股息機會來看，亞洲市場也明顯優於成熟市場。

根據統計，目前全球各區域股票殖利率超過3%的公司數，以亞太區（不含日本）的家數最多，高達326家，其次是歐洲股市的227家，再來是美股的149家，顯見亞洲的高息股產業選擇相較其它區域更加多元化。

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更重要的是，林雅慧強調，面對第二季市場波動有機會再起的環境，當出現市場大漲大跌時，投資人若能布局「高息股」，就可兼顧較高股息收益率及股價成長潛力，不僅有股息收益下檔保護，股價走勢相對平穩。

▼大陸投資人情緒轉好，A股今年以來牛氣沖天，噴漲逾三成。（圖／中新社）

至於中國大陸投資後市，林雅慧分析，MSCI指數2月底宣布將分三階段把A股的納入因子從5%提高至20%，屆時將吸引更多長期資金流入，預估將可能為市場帶來800億美元的資金流入，提高A股股市資金黏著性。

A股會不會持續增溫，林雅慧認為，即便今年以來陸股已經自谷底反彈一波，但尚未收復去年失地，且她觀察大陸的散戶也並未全面進場，看好後續資金動能將有進一步升溫的空間，甚至她認為「陸股上漲空間優於已有上漲壓力的台股」，而且她也提到，比起大陸的中小型的H股，A股內部涵蓋的企業基本面更穩健。

根據資料統計，上海A股的上市公司在2018年分紅配息總額增至9,432億人民幣、較2017年正成長11.5%，分配股息公司數量達到2,776家，較2017年多增加了338家。由於散戶投資者佔A股比重高，若想穩健布局大陸成長題材，同時降低波動度，建議投資人可用「高息股搭配債券」的方式布局。