走回頭路？無人店不收現金遭批歧視　Amazon Go將收現金

▲亞馬遜於2016年在西雅圖開設首間無人商店Amazon Go，採用無現金支付模式，讓消費者無須排隊結帳。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）的無人實體商店Amazon Go最大的賣點就是客戶可以將商品「拿了就走」，無須等待收銀，不過這樣便利的購物過程，卻為亞馬遜帶來了歧視貧窮的罵名，因此亞馬遜開始計畫將在Amazon Go內提供現金支付服務。

隨著智慧型手機應用的發展漸趨成熟，「無現金支付」近來也成為新趨勢，亞馬遜於2016年在西雅圖開設首間革命性無人商店Amazon Go，該店結合了機器視覺辨識、深度學習演算法與感測器整合等技術，採用無現金支付模式，讓消費者無須排隊結帳，拿了商品即可離開，系統會自動依據虛擬購物籃明細線上扣款。不過這樣新穎的購物模式卻非所有民眾都有福消受，這類不收現金的「無現金商店」近期因涉及歧視，陸續在美國多地遭禁。

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美國部分政治人物擔憂，無人商店成為潮流將使美國6.5%民眾（約840萬人）無法購物。這些人可能沒有信用卡或無銀行帳戶的低收入戶、少數民族或移民，而這樣高科技的消費模式對不熟悉科技的年長者來說也不友善。美國麻州早在1978年即立法要求商店必須接受現金服務，費城則在今年3月立法，成為美國首個禁止無現金商店的城市，紐澤西州隨後響應，紐約市、舊金山、芝加哥及華府也都計劃跟進。

面對這樣的潮流，亞馬遜實體門市資深副總裁凱塞爾（Steve Kessel）上月在全體員工大會上宣布，計畫在無人商店內增設「額外付款機制」。亞馬遜發言人也證實：「我們正試圖在Amazon Go推出現金支付服務。」

Amazon Go目前在芝加哥、西雅圖等地共開設10家門市，亞馬遜原先預計在2021年前廣設3000家Amazon Go門市，不過隨著美國各州紛紛立法禁止，未來計畫也可能生變。