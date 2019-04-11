開車族加油要快！　汽油下週估漲0.1元、柴油漲0.4元

▲開車族注意！下週汽油估漲0.1元、柴油漲0.4元。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

在利比亞戰亂可能影響石油供應、沙國國營石油公司發行美元債券等因素衝擊下，帶動國際油價上揚。依照浮動油價公式計算以及亞鄰最低價等因素影響，預估下週汽油每公升可能調漲0.1元，柴油調漲0.4元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油26.7元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1元、柴油價格每公升約調漲0.4元。不過，中油無鉛汽油稅前價格以亞臨最低價為依據進行調整，汽油實際估漲0.1元，柴油則漲0.4元。

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按照油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油26.7元，但實際調整金額仍待中油週日中午12時公布。

另與油價相關的指標原油價格，截至4月10日每桶來到每桶70.58美元，比上週的69.01美元上漲1.57美元，至於本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.844兌1美元，比上週的30.820兌1美元，台幣略微貶值0.024元。