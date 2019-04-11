　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

開車族加油要快！　汽油下週估漲0.1元、柴油漲0.4元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲開車族注意！下週汽油估漲0.1元、柴油漲0.4元。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

在利比亞戰亂可能影響石油供應、沙國國營石油公司發行美元債券等因素衝擊下，帶動國際油價上揚。依照浮動油價公式計算以及亞鄰最低價等因素影響，預估下週汽油每公升可能調漲0.1元，柴油調漲0.4元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油26.7元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1元、柴油價格每公升約調漲0.4元。不過，中油無鉛汽油稅前價格以亞臨最低價為依據進行調整，汽油實際估漲0.1元，柴油則漲0.4元。

請繼續往下閱讀...

按照油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油26.7元，但實際調整金額仍待中油週日中午12時公布。

另與油價相關的指標原油價格，截至4月10日每桶來到每桶70.58美元，比上週的69.01美元上漲1.57美元，至於本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.844兌1美元，比上週的30.820兌1美元，台幣略微貶值0.024元。

ET快訊
天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師：不准說
Line推全新「暱稱隨你填貼圖」！用膩了還可以修改
25歲深圳辣妹想減肥「加入美軍空降兵」！網狂轟：叛國
獨／夏如芝「小7歲男友」是藝人！秘戀半年遊大阪被抓包

關鍵字：中油,加油,加油站,開車,機車,汽車,汽油,柴油

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

上市公司3月營收　水泥、紡織、航運三產業成長最多

年輕人的月薪　6年來至少多7杯珍珠奶茶

張煥禎逃漏稅案！財政部研議修法　罰金上看漏稅額6倍

A股牛氣沖天　「高息股搭配債券」迎戰Q2波動　

韓團BTS人氣爆棚　製作人身價漲破2百億

開車族加油要快！　汽油下週估漲0.1元、柴油漲0.4元

走回頭路？無人店不收現金遭批歧視　Amazon Go將收現金

國營事業爽發150億年終獎金？　經長：別動不動說與選舉有關

警訊！全球半導體設備支出排名　台灣遭大陸超車

英特爾記憶體模組H10大跨步　結合兩大革命性技術

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

上市公司3月營收　水泥、紡織、航運三產業成長最多

年輕人的月薪　6年來至少多7杯珍珠奶茶

張煥禎逃漏稅案！財政部研議修法　罰金上看漏稅額6倍

A股牛氣沖天　「高息股搭配債券」迎戰Q2波動　

韓團BTS人氣爆棚　製作人身價漲破2百億

開車族加油要快！　汽油下週估漲0.1元、柴油漲0.4元

走回頭路？無人店不收現金遭批歧視　Amazon Go將收現金

國營事業爽發150億年終獎金？　經長：別動不動說與選舉有關

警訊！全球半導體設備支出排名　台灣遭大陸超車

英特爾記憶體模組H10大跨步　結合兩大革命性技術

人夫甜LINE小三「偷偷親妳52下」　妻半夜頂濃妝狠瞪反擊

上市公司3月營收　水泥、紡織、航運三產業成長最多

彰化捕獲野生素顏「最美魚販」　阿澎：要告前經紀人

林俊宏／健全再審程序　冤案平反不能靠運氣

基隆金成功投注站今彩539開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

上線才2天！第四代票務系統被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證過

庾澄慶罕見曬女兒！　合照曝光「太可愛了！」網驚：神基因

江蘇化工產業拚瘦身「砍4000家公司」　2022年最多剩16％

洋基市值達46億連22年最高　馬林魚10億排墊底

衛少大三元138次追平魔術強森　雷霆宰公鹿鎖定西區第6

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

200億白富美起底　戀愛10年..

全體金控第1季賺865億元　富..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

發票中獎　兌換通路全都露

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

郵局不能領200元了！中獎發票..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

國營事業發150億年終獎金？經..

大環境不佳！京東裁員8％　逾1..

更多熱門

相關新聞

北宜公路科技執法上路　機車違規最多

新北市新店區連結宜蘭的北宜公路，沿途九彎十八拐，自2016年至2018年間共計發生交通事故達2003件，死亡事故4件；為有效防範交通事故發生，新北警延續萬里隧道區間測速科技執法的成效，在北宜公路19K 至23.1K建置區間平均速率科技執法設備，2019年4月1日起正式執法，針對行車速率超過60公里的違規車輛優先取締。

國營事業發150億年終獎金？經長：與選舉無關

全新馬自達3紙上對決新神車Auris

Lexus LM預告圖曝光

Jaguar E-Pace跑旅179萬起

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

NIKE訂製鞋標錯價變999元

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面