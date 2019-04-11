國營事業爽發150億年終獎金？　經長：別動不動說與選舉有關

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

去年度國營事業工安事件頻傳，員工卻能領到高額獎金，政府也將發出150億元的獎金，引發外界批評聲浪不斷。經濟部長沈榮津表示，國營企業的績效獎金都有一套公式和機制，並由專家來進行考評。

沈榮津今天赴立法院經濟委員會進行專案報告並備詢。會前被媒體問及國營事業員工平均可領到4.4個月的年終獎金，外傳是政府不敢得罪員工，經部不敢出手擔下檢討責任，沈榮津表示，國營企業的績效獎金都有一套公式和機制，並由專家來進行考評，若是動不動就說與選舉有關，這會傷到國營事業，同仁也兢兢業業，大家都不希望發生事情。

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▲立委徐永明今天在經委會質詢時表示，油電糖水爽發150億元年終獎金，批評經濟部不要做虛工。（圖／記者紀佳妘攝）

立委徐永明今天質詢時表示，油電糖水爽發150億元年終獎金，自己的獎金自己核，4.4個月發好發滿？經濟部國營會副主委吳豐盛表示，2018年4家國營企業自評都有80分以上，若公司年度考成獎金是甲等的話，該公司董事長、總經理考成獎金也是甲等。

徐永明指出，中油95油品出包，董事長考成是甲等，台糖賣土地，董事長也甲等，一直推給國營會主委，結果國營會中都是自己人，他認為經濟部不要做虛工？沈榮津則說，這部分將針對機制進行檢討，是否能符合國人期待。

國營事業的年終獎金是根據各公司前1年經營績效而定，分為績效獎金和考成獎金，績效獎金最高2.4個月，考成獎金則是2個月，合計最高可領4.4個月。經濟部將依照4大國營事業2018一整年綜合表現將考成獎金報行政院。