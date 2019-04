韓團BTS人氣爆棚　製作人身價漲破2百億

南韓天團防彈少年團(BTS)8日公開了全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的首波預告,主打歌名為《為渺小之事所做的詩(Boy With Luv)》,並驚喜與美國歌姬海爾希(Halsey)合作。由於先前並未透露相關訊息,也讓海爾希登上了Google熱門關鍵字第一名。