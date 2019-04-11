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韓團BTS人氣爆棚　製作人身價漲破2百億

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▲▼防彈少年團（BTS）出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓男子團體防彈少年團（BTS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

南韓夯團防彈少年團（BTS）引領全球K-Pop音樂熱潮，也為經紀公司Big Hit代表房時爀（Bang Si-hyuk）帶來了巨額財富。房時爀是一位名為「殺手」的韓國製作人，根據彭博億萬富翁指數顯示，他現在身價高達7.7億美元（約237億台幣）

根據《彭博》報導，BTS粉絲（Army）的狂熱，造就了短時間內售罄演唱會門票的成績。防彈少年團在今年早些時候於倫敦溫布利球場舉辦演唱會，9萬個座位的票券在90分鐘內售完。20多歲的BTS成員通過社群媒體與粉絲分享他們的心路歷程與壓力，房時爀稱之為「進入BTS靈魂的窗口」。

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與Billboard合作統計專輯銷售數據的Hanteo Chart的聯合創始人Kwak Young-ho表示，「房時爀對粉絲溝通的重視，成為BTS受歡迎程度的最大推動力，」並認為「BTS現在已成為一個平台」。

他們的第一張專輯，在YouTube有數十億的觀看人次，並使七位成員成為全球社群媒體中被提及最多的名人。此外，他們合作開展了聯合國兒童基金會的反暴力運動，其中包括熱門的《Love Yourself》專輯，還在去年成為第一批向聯合國發表演講的K-Pop明星。

隨著BTS的受歡迎程度激增，從可口可樂、Puma和現代汽車公司，都紛紛和他們簽約成為品牌大使；除了Big Hit的專有商品，還有游戲、BTS創造的人物睡衣，甚至還有一系列芭比娃娃。

▲▼ Big Hit。（圖／翻攝自Facebook／Big Hit）

▲ 防彈少年團讓經紀公司Big Hit成為贏家。（圖／翻攝自Facebook／Big Hit

Army成就Big Hit　房時爀身價漲至7.7億美元

由於大量粉絲為BTS瘋狂，他們的所屬經紀公司的估值飆升，成為K-Pop熱潮中最大的贏家之一。Big Hit曾在2017年對可能的首次公開募股進行了權衡，但房時爀表示當時該公司需要做大，並建立一個更可持續的生產系統，才能實現這一目標；該公司繼房時爀之後的第二大投資者是Netmarble Corp.，這是一家由他的堂兄領導的遊戲公司。

目前，房時爀擁有49％的Big Hit普通股，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）使用2018年的金融資產和其他公開交易的k-pop類股（包含SM Entertainment Co.、JYP Entertainment Corp.和YG Entertainment Inc.）的市盈率倍數進行評估，目前46歲的房時爀身價為7.7億美元（約237億台幣）

另一方面，根據監管文件顯示，2018年Big Hit的收入翻了一倍多，達到2140億韓元（約58億台幣）。

房時爀在2017年在《彭博》採訪中提及取得的成功，他表示，「我很高興，但同時感覺超現實」；而當房時爀被問到BTS是否能成為像Taylor Swift和Beyonce這樣的藝術家，為Big Hit賺進一樣多的收入，他說，「是的，只要我做出正確的舉動。」

事實上，房時爀原本也是歌手出身，他在20多歲時進入了音樂界，並於JYP娛樂公司創造了一系列熱門歌曲，幫助奠定了K-Pop偶像文化的基礎。雖然「殺手」的綽號來自他的姓氏，但房時爀贏得了他作為熱門製造者的聲譽，並在2005年成立Big Hit。

BTS旋風現在席捲美國，他們將於本週末在周六夜現場首演，並於5月1日在拉斯維加斯舉行的Billboard音樂獎頒獎典禮上亮相；也正準備在本週晚些時候發行一張新專輯。

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關鍵字：BTS,防彈少年團,Big Hit,房時爀,Bang Si-hyuk

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