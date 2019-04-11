　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

混油案槓上食藥署 魏應充臉書再PO文：必要時提告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

財經中心／台北報導

網紅企業家、前味全董事長魏應充在臉書PO文表示，衛福部食藥署發佈新聞稿反駁為檢調作偽證，卻反控他言辭侮辱，魏應充認為對發出公文提出質疑是有憑有據，「可受大眾公評，何有侮辱！」砲轟衛福部傳述損害其名譽的言論，必要時將提告以正視聽。

魏應充9日在臉書PO文表示，前年因油品案入獄服刑二年，因為法院只採信油以「標準檢驗法」，但衛福部食藥署一審時承認只做「快篩法」，到了二審卻改變說法為已做「標準檢驗法」，質疑衛福部配合檢察官做偽證，他要衛福部長出來面對。

請繼續往下閱讀...

▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

衛福部食藥署當天也發佈「食藥署澄清說明有關4月9日魏應充先生於臉書指控食藥署配合檢察官作偽證乙事，與事實不符」之新聞稿，強調並無配合檢察官作偽證，而魏應充所稱已涉刑法140條第2項侮辱公署罪，將對其保留法律追訴權。

魏應充回應表示，針對食藥署發出兩份公文內容嚴重矛盾，這是可以受大眾公評的事項，其在臉書貼文已提供食藥署公文供大眾參閱，足以證明公文內容確實前後不一，認為食藥署發佈澄清新聞稿，「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」

魏應充呼籲食藥署勿對號入座，並針對上述內容前後不一的情形提出說詞，如再對外傳述損害其名譽之言論，將保留法律追訴權，必要時亦將採取後續法律行動，以正視聽。

ET快訊
胡睿兒的奧迪TT還在！靠林采緹養家…直播驚見「黑黑一塊走光」
高雄「法拉利哥」紅燈開揍！下車1挑3…慘被架脖瘋狂連尻
Gail突急返泰國！外婆過世「第一時間先向粉絲道歉」

關鍵字：頂新,魏應充,衛福部食藥署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

瓦城泰統首季營收12.5億創新高　今年展店上看30家添動能

影／世界首富貝佐斯愛喝這家的珍奶　雅茗第一季營收5.5億創同期新高

85度C衝刺母親節蛋糕預購　帶動營收成長上看5%

泰山第三代爆假訂單詐貸案　泰山：已提列呆帳損失2000萬元

搶攻台式辦桌！王品新品牌丰禾日麗明開幕　目標三年開八家

魏應充砲轟衛福部油品檢測做偽證　魏：衛福部長出來面對

影／蘋果西打製造商財報難產　金管會要求大飲20天內重新申報

益航擬出售香港凱升19.22％股權　獲利可望貢獻EPS約0.77元

美喆搶進大陸成都新據點　法人：營收雙位數成長可期

蘋果西打母公司爆掏空疑雲　大飲：資金貸與3.57億元

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

走回頭路？無人店不收現金遭批歧視　Amazon Go將收現金

國營事業爽發150億年終獎金？　經長：別動不動說與選舉有關

警訊！全球半導體設備支出排名　台灣遭大陸超車

英特爾記憶體模組H10大跨步　結合兩大革命性技術

混油案槓上食藥署 魏應充臉書再PO文：必要時提告

高雄市、財政部講好了　張雲鵬26日上任華南金董座

持續放眼奧斯卡　Netflix砸千萬美元洽談收購好萊塢老劇院

六輕台化三廠氣爆　經長：專案小組要求台塑徹底檢討

大立光、鴻海撐盤　台股早盤小漲15點維持驚驚漲格局

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

林濁水：真有巨大力量　把民進黨推向不可測的災難？

國中硬聯／范振宸5局好投　關西退崇明重返8強

王丹反擊孫大千：大人吵架小孩別插嘴

走回頭路？無人店不收現金遭批歧視　Amazon Go將收現金

「先讓中俄找到就大條了」美軍黑科技告急　打撈F-35成另類軍備競賽

紐時：蔡英文與美副助卿同框　白宮選擇力挺台灣

女子「高燒、脖子發紅」確認是麻疹　白雲機場：今年首例

「支持和平統一」網傳「警車開道」　中市府：根本謠言

兩岸美食文化論壇花蓮揭序幕　廚藝大賽受矚目將全程直播

韋德生涯最終戰飆25+11+10大三元　倒數10.1秒退場全場致敬

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

200億白富美起底　戀愛10年..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

全體金控第1季賺865億元　富..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

發票中獎　兌換通路全都露

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

郵局不能領200元了！中獎發票..

大環境不佳！京東裁員8％　逾1..

分析師：蘋果是5G競技中的最佳..

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

挖角張雲鵬　財長承認不周到

更多熱門

相關新聞

魏應充砲轟：衛福部油品檢測做偽證

網紅企業家、前味全董事長魏應充今（9）日在臉書PO文表示，前年因油品案入獄服刑二年，因為法院只採信油以「標準檢驗法」，但衛福部食藥署一審時承認只做「快篩法」，到了二審卻改變說法為已做「標準檢驗法」，質疑衛福部配合檢察官做偽證，他要衛福部長出來面對。

動物屍油變沙拉油？魏應充怒告議員3罪名

妨害名譽案定讞　魏應充：魏家名譽損害不下於馬

周玉蔻稱馬英九收2億元　判賠180萬確定

魏應充秀「清徹乾淨」越南油照　自清：油是乾淨的　

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面