混油案槓上食藥署 魏應充臉書再PO文：必要時提告

▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

財經中心／台北報導

網紅企業家、前味全董事長魏應充在臉書PO文表示，衛福部食藥署發佈新聞稿反駁為檢調作偽證，卻反控他言辭侮辱，魏應充認為對發出公文提出質疑是有憑有據，「可受大眾公評，何有侮辱！」砲轟衛福部傳述損害其名譽的言論，必要時將提告以正視聽。

魏應充9日在臉書PO文表示，前年因油品案入獄服刑二年，因為法院只採信油以「標準檢驗法」，但衛福部食藥署一審時承認只做「快篩法」，到了二審卻改變說法為已做「標準檢驗法」，質疑衛福部配合檢察官做偽證，他要衛福部長出來面對。

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▲魏應充在臉書PO文，質疑食藥署發佈澄清新聞稿，是「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

衛福部食藥署當天也發佈「食藥署澄清說明有關4月9日魏應充先生於臉書指控食藥署配合檢察官作偽證乙事，與事實不符」之新聞稿，強調並無配合檢察官作偽證，而魏應充所稱已涉刑法140條第2項侮辱公署罪，將對其保留法律追訴權。

魏應充回應表示，針對食藥署發出兩份公文內容嚴重矛盾，這是可以受大眾公評的事項，其在臉書貼文已提供食藥署公文供大眾參閱，足以證明公文內容確實前後不一，認為食藥署發佈澄清新聞稿，「顧左右而言他，刻意迴避公文內容前後不一的質疑，更啟人疑竇。」

魏應充呼籲食藥署勿對號入座，並針對上述內容前後不一的情形提出說詞，如再對外傳述損害其名譽之言論，將保留法律追訴權，必要時亦將採取後續法律行動，以正視聽。