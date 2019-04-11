祈福平安！大甲媽遶境零點壹壹茶免費供應　

文／時尚家居

▲零點壹壹茶免費供遶境信徒飲用。（圖／零點壹壹提供）



大甲鎮瀾宮本年度媽祖遶境於4月月7日晚間起駕，荒謬大師沈玉琳代言的活力飲品零點壹壹鼎力贊助大甲媽遶境活動，零點壹壹將沿著媽祖遶境路線，在廟宇附近設立活力補給區，免費贊助2萬瓶零點壹壹烏龍茶給遶境的媽祖信徒們飲用，用最佳的狀態繼續遶境，為媽祖祝壽，也為家人與自己祈福，得到媽祖的保庇。

零點壹壹生技董事長林芳綺表示，今年是首次贊助大甲媽祖遶境，與全台媽祖信徒共襄盛舉，她強調，「每一位為家人祈求平安順利，而前來媽祖遶境的信徒，都是最愛家的象徵，主打愛家顧身體的零點壹壹，為信徒們健康活力的後盾！」

許多信徒看到零點壹壹烏龍茶，原本以為是一般的解渴茶水，想不到喝起來卻有點鹹鹹的。現場工作人員說，「零點壹壹茶不是一般烏龍茶，是適合運動前後來使用的飲品，喝了你就知！」

零點壹壹保健飲品主打天然成分萃取、結合最高科技，零點壹壹咖啡於全台的OK超商皆有銷售，並與上百家藥局、餐廳合作販售， 網路亦可訂購宅配到府。零點壹壹於4月12日至15日在台北世貿一館參加台北加盟展，並開始積極布局海外市場。

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