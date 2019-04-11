　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

祈福平安！大甲媽遶境零點壹壹茶免費供應　

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居

（圖／零點壹壹提供）

▲零點壹壹茶免費供遶境信徒飲用。（圖／零點壹壹提供）

大甲鎮瀾宮本年度媽祖遶境於4月月7日晚間起駕，荒謬大師沈玉琳代言的活力飲品零點壹壹鼎力贊助大甲媽遶境活動，零點壹壹將沿著媽祖遶境路線，在廟宇附近設立活力補給區，免費贊助2萬瓶零點壹壹烏龍茶給遶境的媽祖信徒們飲用，用最佳的狀態繼續遶境，為媽祖祝壽，也為家人與自己祈福，得到媽祖的保庇。

零點壹壹生技董事長林芳綺表示，今年是首次贊助大甲媽祖遶境，與全台媽祖信徒共襄盛舉，她強調，「每一位為家人祈求平安順利，而前來媽祖遶境的信徒，都是最愛家的象徵，主打愛家顧身體的零點壹壹，為信徒們健康活力的後盾！」

許多信徒看到零點壹壹烏龍茶，原本以為是一般的解渴茶水，想不到喝起來卻有點鹹鹹的。現場工作人員說，「零點壹壹茶不是一般烏龍茶，是適合運動前後來使用的飲品，喝了你就知！」

零點壹壹保健飲品主打天然成分萃取、結合最高科技，零點壹壹咖啡於全台的OK超商皆有銷售，並與上百家藥局、餐廳合作販售， 網路亦可訂購宅配到府。零點壹壹於4月12日至15日在台北世貿一館參加台北加盟展，並開始積極布局海外市場。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／許瑋甯手寫信再道歉！「世界只有一個中國」
母信教主「軟禁虐死」高中兒　命理教父揭發宗教誘惑手段
快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！崔鍾訓、Roy Kim收藏7部
床上「刺激PLAY」寢具沾血跟屎　索賠被冷回：其他飯店沒叫我

關鍵字：大甲媽遶境,零點壹壹茶,免費供應,祈福平安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

祈福平安！大甲媽遶境零點壹壹茶免費供應　

他花百元抽中「一年份鮮奶」！網全暴動：快衝萊爾富買禮物袋了

NIKE訂製鞋標錯價！4500元→999元網瘋搶　官方回應了

近200盞東森自然美幸福天燈升空　王令麟：兩岸業績一飛沖天

【廣編】AHAVA形象概念店開幕　蔡詩芸分享「魔蘋果光潤系列」保養秘訣

台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

付出愛與關懷　金品軒集團獲亞洲企業巨人奬

東方茶飲征服西方味蕾　全新回甘升級讓女法廚驚豔：「製茶如做菜」

別再送3C產品了！鋼鐵直男獻上小黑瓶狂撩太太　網讚：識貨

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

祈福平安！大甲媽遶境零點壹壹茶免費供應　

他花百元抽中「一年份鮮奶」！網全暴動：快衝萊爾富買禮物袋了

NIKE訂製鞋標錯價！4500元→999元網瘋搶　官方回應了

近200盞東森自然美幸福天燈升空　王令麟：兩岸業績一飛沖天

【廣編】AHAVA形象概念店開幕　蔡詩芸分享「魔蘋果光潤系列」保養秘訣

台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

付出愛與關懷　金品軒集團獲亞洲企業巨人奬

東方茶飲征服西方味蕾　全新回甘升級讓女法廚驚豔：「製茶如做菜」

別再送3C產品了！鋼鐵直男獻上小黑瓶狂撩太太　網讚：識貨

3原因　百坪豪宅預售首次缺席北市

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回故鄉？

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中職／桃猿打造女兒國　粉紅人妻CPU周六來開球

「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

消費熱門新聞

NIKE訂製鞋標錯價變999元

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

3C out！鋼鐵直男送小黑瓶..

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

網暴動！他驚喜抽中一整年份牛奶

全家史上最熱銷特調飲品賣破千萬..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

準備搶！小7復仇者聯盟集點來了

台隆手創館降價！700款降幅達..

筆記！4月這幾天都有星巴克買1..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

麥當勞大薯限時7週買一送一！

更多熱門

相關新聞

大甲媽起駕空拍照　15萬人塞爆街區

大甲媽祖9天8夜的遶境之旅進入第3天，9日凌晨已經通過彰化民生地下道，當地各分局加派了320名警力，協助維持秩序和隔絕人潮，堪稱是「總統級的維安」，現場也早已湧進大批信徒迎接媽祖鑾轎，可見大甲媽祖所到之處都能吸引滿滿人潮。

遶境搶轎「10多人死踹記者」中天回應了

談總統初選　朱立倫笑著這樣說

朱立倫跟媽祖遶境　民眾搶合照喊總統好

一卡通推大甲媽遶境紀念卡

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面