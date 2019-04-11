持續放眼奧斯卡　Netflix砸千萬美元洽談收購好萊塢老劇院

▲格勞曼埃及劇院（Grauman`s Egyptian Theatre）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

影音串流平台Netflix在今年的奧斯卡獎上表現亮眼，雖然此舉引起許多電影界人士的不滿，但Netflix似乎並不打算放棄繼續追求奧斯卡榮譽，外媒報導指出，該公司正在與好萊塢歷史悠久的格勞曼埃及劇院（Grauman's Egyptian Theatre）洽談收購事宜。

據CNBC報導，知情人士指出，Netflix正在洽談收購格勞曼埃及劇院，外界預期交易金額將達到數千萬美元，這也是Netflix首次購買實體戲院，未來若是Netflix真的成功完成收購，該公司將擁有展示要在奧斯卡獎爭奪獎項電影的地點，無須再理會傳統電影發行商。

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為什麼會說收購格勞曼埃及劇院後，Netflix就能更輕鬆角逐奧斯卡獎呢？因為依照奧斯卡獎主辦單位美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的規定，要角逐獎項的電影必須要在洛杉磯的商業劇院連續放映至少7天，且每天最少播映3場，並在傍晚6點至晚上10點間至少播映1場。若成功收購，Netflix可望更簡單的達成這項規定。

格勞曼埃及劇院創立於1922年由Sid Grauman創立，並在1998年由美國電影學院（American Cinematheque）收購，目前該戲院常被用於電節活動。而若是Netflix成功收購格勞曼埃及劇院，將能提供Netflix舉辦紅毯活動的空間。