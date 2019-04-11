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大立光、鴻海撐盤　台股早盤小漲15點維持驚驚漲格局

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨止跌反彈，加上上市櫃3月營收報佳績，第一季也創下歷年同期新高，激勵今（11）日台股加權指數，集中市場加權指數開盤小漲1.10點，以10,869.24點開出，儘管大立光強漲逾1.6%帶領光電族群上攻，但因鋼鐵、油電、半導體、橡膠、汽車等類股走跌拖累，指數驚驚漲，漲點逾15點，早盤指數最高來到10,887.12點。

上市櫃公司3月營收全數出爐，總計達2.8兆元，是歷來最旺的3月，月增29.3%，年增0.7%，優於預期；第一季總營收為7.95兆元，年增0.7%，創歷年同期新高。

股王大立光（3008）今日以4,850元開出，早盤強漲1.68%；反觀台積電（2330）3月合併營收月增30.9%，Q1營收優於預期，但今日早盤表現疲弱，以253元開出，早盤跌0.2%；鴻海（2317）也公布3月營收月增41.8%，年增7.9%，為歷年同期新高，今日83.6以元開出，早盤漲0.96%。

請繼續往下閱讀...

15家上市櫃金控公司第一季獲利報佳音，稅後盈餘865.98億元，優於市場預期，獲利王為國泰金（2882）以 133.3億元拿下，第二名為富邦金（2881）的124.5億元，第三名為中信金（2891）的110.74億元。今早三檔皆開紅盤，漲幅約在0.2%-0.6%之間。

因FED的會議紀錄顯示年內將不升息、且CPI年增1.9%仍低於FED通膨目標2%，美股四大指數止跌回穩，費城半導體指數上揚 12.64 點或 0.86%，收 1477.16 點；那斯達克指數上揚 54.97 點或 0.69%，收 7964.24 點；標普 500 指數上揚 10.01 點或 0.35%，收 2888.21 點；而道瓊指數上揚 6.58 點或 0.03%，收 26157.16 點。

ET快訊
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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,3月營收,第一季

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