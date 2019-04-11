拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

▲拖板車與機車發生碰撞，騎士被捲入車底輾過慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市7日上午8時許發生一起死亡車禍，一名57歲陳姓女子騎車行經吳鳳南路、世賢路口時，遭拖板車捲入車底輾過，造成她全身開放性骨折、頭部變形慘死。現在監視器畫面曝光，陳女疑似是要閃避另一輛違規右轉的騎士，因此才會往左偏移被捲入車底，違規右轉的騎士是否有肇責，還有待警方釐清。

警方表示，事故發生在嘉義市7日上午8時許，當時一輛機車和一輛拖板車發生車禍，女騎士倒臥拖板車右後輪，經救護員評估後發現，她已經沒有生命跡象，而且全身手腳等多處開放性骨折、頭部遭輾壓變形、腦漿溢出，拖板車駕駛也嚇得立刻下車查看。

最新曝光的監視器畫面可以看見，當時拖板車綠燈直行往前開，同一個方向也有許多機車不斷往前，但下一秒突然有一名騎士違規紅燈右轉，死亡的陳女疑似要閃避才會往左偏移，不料因此被拖板車輾過當場慘死，違規右轉的騎士似乎全程目擊受到驚嚇，一度停下車查看狀況之後才緩緩通過事故現場。

▲最新的監視器畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

拖板車沈姓駕駛事後也崩潰說，「我直走啊，來到這裡我就聽到砰蹦聲，我就真的不知道（車禍是怎麼發生的），良心說她從哪來，我真的不知道啊」。死者家屬來到現場情緒相當激動，怎麼也沒想到陳女在回家的途中，竟然會發生車禍，從此天人永隔。

嘉義市警局交通隊組長陳明桐表示，應該是大型車輛未遵守標誌指示行駛，在禁止時段進入該道路，加上機車也可能變換車道不慎造成事故。只是現在監視畫面曝光，許多網友看了都質疑說，死者為了閃避違規騎士才會發生憾事，對於違規騎士是否有相關肇事責任，還有待警方調查釐清。

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