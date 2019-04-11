日立冷氣大贈送只到4/30止　節能補助每台最高3000元

文／時尚家居

「日立冷氣大贈送」盛大開展中！為回饋消費者長期支持，日立冷氣用世界名牌好禮傳達滿心的感謝！即日起至4月30日止，只要購買日立變頻式、分離式冷氣、複合式空調乙組或窗型冷氣乙台，就享有象印熱水瓶、象印萬用鍋、飛利浦電熨斗、哈根諾克電風扇、象印電子鍋、飛利浦電動刮鬍刀，世界名牌好禮六選一的好康。現在還有政府汰舊換新節能方案，只要符合條件，每台最高可補助3000元，絕對是買冷氣的好時機，實在不容錯過！

日立冷氣與日本同步變頻科技，持續深耕台灣，加強投資，設立全國最大變頻空調製造廠，針對台灣氣候、環境及消費者使用習性，研發、設計、製造，生產一系列優質空調產品，更領先業界開發全國第一台榮獲MIT微笑標章與節能標章的變頻三合一複合式空調，使用冷氣時免費製造熱水*，節能、環保又安全。家用變頻冷氣日本進口非常稀少，使用日本製壓縮機也很稀少，進口機大部分大陸或東南亞製造，日立大量使用日本製壓縮機；全系列產品使用安全、不可燃的R410A環保新冷媒，高品質讓您安心、信賴。

買冷氣趁現在！現在買不僅能避開夏日裝機潮，還能將世界名牌好禮跟政府補助通通帶回家！心動不如馬上行動！詳情請上日立冷氣官網或洽全省經銷商及各大電器賣場。

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