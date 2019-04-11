贈票／準備好酒杯，台北國際酒展門票免費抽

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2019台北國際酒展•純酒展即將於4/19-4/22在世貿三館盛大開展！春季最大品酒盛宴，歷年來最多款日本酒開放試飲，蒐集了四大酒種，葡萄酒、日本酒、威士忌及烈酒、啤酒等，超過100家廠商、1000種酒款、20個國家產區，為春日的鳥語花香，點綴一抹佳釀的芬芳！

現在只要下載《ETtoday新聞雲》App，就有機會獲得免費入場資格，呼朋引伴來一場春日的微醺爛漫吧！



▲2019台北國際酒展在世貿三館盛大開展。（圖 / 台北國際酒展）

本屆春季酒展主打「日本酒主義」，除了基本酒款試飲，大會首度舉辦《春日清酒派對》，提供超過100款高階日本酒進行試飲，現場民眾還有機會獲得限量的日本飲酒遊戲杯組『土佐の座興杯 可杯(べく杯)』不僅如此，現場還邀請各酒類領域的大師，舉辦免費品酒教室，這麼多好康，快下載《ETtoday新聞雲》App手刀搶票囉！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。



◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「點我索取免費門票>>台北國際酒展」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：4月11日至4月15日18:00

◎得獎獎項：台北國際酒展入場資格

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：依報名資訊中所填寫的E-mail寄送得獎通知，個人資料請務必正確填寫以利通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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2019台北國際酒展

展覽日期與時間：

4/19(五)-21(日) 11:00-19:00

4/22(一) 11:00-18:00

展覽地點：世貿三館(台北市信義區松壽路6號)

主辦單位：展昭國際企業股份有限公司

