全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

▲ 15家上市櫃金控第1季獲利狀況，點圖可放大。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

記者戴瑞瑤、吳靜君／台北報導

15家上市櫃金控第1季獲利全數出爐！今年第一季15家金控共賺865.97億元。國泰、富邦、中信率先突破百億元，而兩大龍頭金控國泰、富邦之間的較勁，延續去年氣勢，富邦金榮登第1季獲利王寶座，國泰金則是第一季累積稅後淨利居冠。

15家金控3月單月稅後淨利302.52億元，比起2月份251.37億元增加，第一季15家金控共賺865.97億元，但相較於去年第1季的1088.25億元，年衰退達2成，包括國泰、富邦、新光、中信等大型金控，今年第1季獲利都出現年衰退。

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綜觀兩大龍頭金控，富邦金累計第1季稅後淨利為124.47億元，每股盈餘(EPS)1.22元，登上今年第1季獲利王。而國泰金每股盈餘為1.03元居第二，但第1季累計稅後盈餘，仍然由國泰金133.3億元居冠。

國泰金自結3月稅後淨利49.5億元，較2月的36.9億元成長，也較去年3月的40.5億元年成長22%。但今年第一季稅後淨利133.3億元，相較去年同期的231億元，年衰退42.2%。

富邦金3月自結稅後淨利44.51億元，較去年同期成長1%，累計今年第1季稅後淨利124.47億元，比起去年第1季的164.3億元，同樣年衰退24.2%。

成長較多包括台新金跟玉山金，台新金3月自結稅後盈餘14.5億元，累計1月到3月稅後盈餘44.1億元，較去年同期成長15.7%，EPS為0.37元。

玉山金3月自結稅後盈餘16.8億元，累計1月到3月稅後盈餘51.99億元，較去年同期成長11.3%，再創歷年同期新高，EPS為0.48元。玉山金表示，主要子公司玉山銀行藉由跨境金融服務及科技發展，推動各項業務穩健成長。

公股行庫則不受華映授信影響，第1季獲利表現亮眼。兆豐金3月獲利為26.12億元，累計前3月的稅後純益為76.34億元，EPS為0.56元，獲利情形與去年相當，但仍居是泛公股金控獲利之首。

合庫金3月獲利為14.33億元，相較於2月的12.74億元增加之外，今年前3月的累計獲利40.61億元，比起去年同期的38.42億元還要增長，每股稅後純益（EPS）0.31元。

華南金3月稅後純益為15.2億元，首季累計稅後純益為42.09億元，相較於去同期32.57億元，增加了約9.6億元，EPS為0.36元。華南金表示，因為3月份的利息收入以及兌換利益（SWAP)都明顯增加，整體較2月多了4億元，所以即使呆帳金額也有增加，但3月的獲利表現仍亮眼。