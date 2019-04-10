代工廠3月營收回溫／緯創月增近三成　廣達月增16%

▲緯創董事長林憲銘（中）。（圖／記者林敬旻攝）

記者周康玉／台北報導

廣達3月營收735.42億元，月增16.99%，年增2.36%，累計一到三月營收達2213.3億元，季減三成，較去年同期增加0.18%。出貨量部分，廣達3月筆電出貨量達280萬台，較2月190萬台多了1.47倍，一到三月出貨量共達730萬台，季減約24%，符合法說會預估，第一季將較第四季季減20-25%的區間。

廣達去（2018）年第4季營收3166.05億元，季增12.23%，年增12.38%，毛利率4.1%，季減0.29個百分點，年減0.1個百分點，營業利益率1.42%，季減0.15個百分點，年減0.9個百分點。

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展望2019年，廣達董事長林百里先前表示，廣達在去（2018）年業績破兆，並且勉勵同仁指出，AI是很好的題目，相信未來的30年，AI是廣達最大機會，要成為AI全方位供應商。

廣達副董事長暨總經理梁次震則強調，因中美貿易隱憂，今年挑戰很劇烈，廣達今年要努力的是利潤，再來談業績。

緯創（3231）3月營收為736.27億元，月增29.51%，年增4.75%，累計一到三月營收為2062.13億元，季減19.29%，較去年同期減少近5%。

四大產品線出貨量，筆電為140萬台，伺服器19.5萬台，顯示器（含電視和Monitor）共70萬台，桌上電腦（desktop）140萬台。

和碩（4938）3月營收為900.15億元，月增10.25%，年增加8.46% ，累計一到三月營收達2942.94元，較去年同期增加4.77%。和碩原先就預估第1季營運會有個位數成長，如今符合預期，預料第2季將是全年谷底。

