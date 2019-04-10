米其林指南台北揭曉！國泰金推獨家優惠　走路就有機會摘星

▲左為《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec 、右為國泰金控資深副總孫至德。（圖／國泰金提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

有美食王國之稱的台灣，各式美食和特色餐廳是全球旅人朝聖的必備夢幻清單，今(10日)米其林公布2019年台北摘星名單，其中包括4家台式菜餚脫穎而出，接地氣的名單引發民眾讚聲連連。國泰金作為米其林官方金融合作夥伴，同時宣布將針對國泰卡友、國壽保戶推出獨享優惠。

國泰金資深副總孫至德出席米其林指南媒體發布會時指出，國泰金控今年度再次和享譽國際的米其林指南合作，希望能共同將台灣的美食推上國際舞台，旗下各公司也正在規劃系列客戶活動，包括信用卡專屬優惠、及App的會員禮遇等。

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會員數高達百萬人的國泰優惠App （MyRewards App），繼日前推出摘星餐廳神預測活動後，為讓廣大會員也能享受摘星餐廳的奇妙滋味，近期將舉辦贈送餐券的人氣活動。

國泰人壽也預計5月舉辦「Cathay Walker 追星計劃」，只要累計步數完成任務，人人都有機會享受米其林星級餐廳的美食。國泰世華銀行也正式宣布，針對米其林奪星餐廳，今年「米其林月」將開放國泰世華卡友於國泰優惠App上優先訂位。