　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

米其林指南台北揭曉！國泰金推獨家優惠　走路就有機會摘星

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 左為《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec 、右為國泰金控資深副總孫至德。（圖／國泰金提供）

▲左為《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec 、右為國泰金控資深副總孫至德。（圖／國泰金提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

有美食王國之稱的台灣，各式美食和特色餐廳是全球旅人朝聖的必備夢幻清單，今(10日)米其林公布2019年台北摘星名單，其中包括4家台式菜餚脫穎而出，接地氣的名單引發民眾讚聲連連。國泰金作為米其林官方金融合作夥伴，同時宣布將針對國泰卡友、國壽保戶推出獨享優惠。

國泰金資深副總孫至德出席米其林指南媒體發布會時指出，國泰金控今年度再次和享譽國際的米其林指南合作，希望能共同將台灣的美食推上國際舞台，旗下各公司也正在規劃系列客戶活動，包括信用卡專屬優惠、及App的會員禮遇等。

請繼續往下閱讀...

會員數高達百萬人的國泰優惠App （MyRewards App），繼日前推出摘星餐廳神預測活動後，為讓廣大會員也能享受摘星餐廳的奇妙滋味，近期將舉辦贈送餐券的人氣活動。

國泰人壽也預計5月舉辦「Cathay Walker 追星計劃」，只要累計步數完成任務，人人都有機會享受米其林星級餐廳的美食。國泰世華銀行也正式宣布，針對米其林奪星餐廳，今年「米其林月」將開放國泰世華卡友於國泰優惠App上優先訂位。

ET快訊
即／史上首張黑洞照「總統也來看」！Discovery驚「我看
即／就是現在！史上首張「黑洞照片」影像曝光
直播／人類史上第一張「黑洞照片」曝光！全球6城市同步直播
男下體爆長「花狀腫瘤」！女醫嚇壞：末期了　求救學長結局羞炸

關鍵字：米其林,米其林指南,國泰金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

代工廠3月營收回溫／緯創月增近三成　廣達月增16%

米其林指南台北揭曉！國泰金推獨家優惠　走路就有機會摘星

侯友宜攜10議題拜會經濟部　核廢料落腳處成最大焦點

不怕華映地雷　首季泛公股金控獲利繼續走紅

全球唯一做飛機座椅的航太製造商漢翔　德國參展搶攻2400億商機

全台連2天飆高溫熱到爆！　今用電量創歷年4月新高紀錄

鴻海3月營收年增7.86%、首季年增2.8%　雙創歷年同期新高

季底現拉貨潮　可成3月營收翻倍達74.48億

大陸女性經濟崛起　羅麗芬-KY首季營收年增10％

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

代工廠3月營收回溫／緯創月增近三成　廣達月增16%

米其林指南台北揭曉！國泰金推獨家優惠　走路就有機會摘星

侯友宜攜10議題拜會經濟部　核廢料落腳處成最大焦點

不怕華映地雷　首季泛公股金控獲利繼續走紅

全球唯一做飛機座椅的航太製造商漢翔　德國參展搶攻2400億商機

全台連2天飆高溫熱到爆！　今用電量創歷年4月新高紀錄

鴻海3月營收年增7.86%、首季年增2.8%　雙創歷年同期新高

季底現拉貨潮　可成3月營收翻倍達74.48億

大陸女性經濟崛起　羅麗芬-KY首季營收年增10％

日職／勝利安打英雄訪問　王柏融：只想擊到球就好

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

失智症人口雙北市多　挑選保單得看懂理賠疾病名稱

鼻頭有肉＝會聚財！好老公才有「5大完美面相」...妳男友上榜沒

野生「網紅界女神」現身台中谷關！　「泡湯照流出」網友全暴動

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

周錫瑋：吳敦義不參選　成為了大公無私的King Maker、Team Maker

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

日職／王柏融延長賽敲出致勝安打　火腿擊敗軟銀

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

200億白富美起底　戀愛10年..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

王永慶神祕遺產曝光　王文洋槓三..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

發票中獎　兌換通路全都露

王永慶錢多到數不清　過世4年爆..

郵局不能領200元了！中獎發票..

大環境不佳！京東裁員8％　逾1..

華南王子被判妨害秘密罪　新光公..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

小米去年大賺619億　雷軍1人..

郭董國旗帽爆紅　廠商加碼萬頂送..

更多熱門

相關新聞

影／泰山獲選米其林晚宴指定用油　搶攻23億頂級油品商機

2019台北米其林指南今（10）日揭曉摘星餐廳名單，泰山旗下油品再度獲選為米其林晚宴唯一指定用油，在星星光環加持下，泰山今天股價走強，以每股18.55元作收，價量齊揚。

米其林5家新入榜　台南擔仔麵成亮點

直擊／金蓬萊「用生命換的排骨酥」

台北米其林／大三元蟬聯一星

獨／金蓬萊被客酸　老闆砸千萬改裝

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

手機永遠靜音的4大星座！

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面