侯友宜攜10議題拜會經濟部　核廢料落腳處成最大焦點

▲新北市長侯友宜今天拜會經濟部長沈榮津，預計討論治水防洪、核廢料等10大議題。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新北市長侯友宜今（10）日親自前往經濟部拜會，經濟部長沈榮津也在門口迎接，預計討論產業發展、治水防洪、核廢料等議題，沈榮津表示，會以同理心開誠布公，來面對、處理及解決問題。

沈榮津會前受訪時表示，經濟部歡迎侯市長團隊來拜會，很高興中央和地方有這樣的機會進行交流，對於新北市提出經濟產業發展、治水防洪、傳統市場補助以及核一、核二廠乾貯設施等10個問題，會以同理心開誠布公，來面對、處理及解決問題。

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沈榮津也說，行政院長蘇貞昌相當重視中央與地方的合作，特別是在地方建設方面，已指示成立中央地方建設協調會報，要求各部會協助地方所遭遇的困難。

侯友宜指出，中央和地方要攜手共創經濟繁榮，只有一個目標好好拚經濟，讓人民能夠好好過日子，不應分你我。新北市目前推動多項與經濟部有關的工作，即使遇到不同的想法，也要用同理心站在對方的想法來思考。

侯友宜提到，經濟部有許多工業區在新北市，對於工業土地再利用，達到公共設施的完整性，創造更多商機，是經濟部與新北市最為關心的事，同時目前也面臨滯洪池興建、抽水機組汰換，甚至傳統市場如何走向現代化、國際化、科技化，都與經濟部息息相關，希望藉此讓新北有更多力量來解決這些問題，中央和地方並肩作戰。