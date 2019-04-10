不怕華映地雷　首季泛公股金控獲利繼續走紅

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據合庫金所公布的自結數，3月獲利為14.33億元，相較於2月的12.74億元增加之外，今年前3月的累計獲利40.61億元，比起去年同期的38.42億元還要增長，每股稅後純益（EPS）0.31元。

公股銀的中的合庫對華映的曝險大約是12.89億元，是泛公股銀當中次高的銀行。合庫表示，對於華映的貸款已經提存約1/3，的確比去年同期還要多許多，但是還可以維持獲利穩定增長，是因為整體業務都有增長，讓合庫的獲利不衰。合庫表示，考量對於華映的曝險金額10多億元，所以目前的計畫是分次提存，預計再提個兩次就可以足額提存完畢。

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華南金3月稅後純益為15.2億元，首季累計稅後純益為42.09億元，相較於去同期32.57億元，增加了約9.6億元，EPS為0.36元。華南金表示，3月份提列呆帳費用4.18億元，而這個月相較於2月份呆帳提存確實多了1億多元，而華映貸款無擔保部分已經提足，而有擔保的部分也不擔心會損失，但是因為3月份的利息收入以及兌換利益（SWAP)都明顯增加，整體較2月多了4億元，所以即使呆帳金額也有增家，但3月的獲利表現亮眼。

兆豐金的獲利則為26.12億元，累計前3月的稅後純益為76.34億元，EPS為0.56元，獲利情形與去年相當，但仍然是泛公股金控獲利之首。

