全球唯一做飛機座椅的航太製造商漢翔　德國參展搶攻2400億商機

▲漢翔公司生產的16G航空座椅，可望於今年下半年獲得美國FAA的設計許可，將成為國產第一張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的航空座椅。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

「造飛機，造飛機，飛到青草地；蹲下去，蹲下去，我做飛機椅。」這首耳熟能詳的兒歌，在現實的航太產業環境中，卻是達成不易。漢翔公司是全球唯一轉入航空座椅開發生產的飛機製造商，並在德國航空內裝展中以自有品牌參展，搶攻全球超過2400億元的航空座椅商機。

邁入第二十屆的漢堡航空內裝展，為全球規模最大的專業航空內裝展，漢翔公司上周攜手福基、鉝太及藝術達科技等公司，以台灣館名義共同參展，並首度推出國內航空座椅自有品牌的16G座椅，和全球超過550家公司與機構同台競藝。

請繼續往下閱讀...

▲漢翔公司是全球唯一轉入航空座椅開發生產的飛機製造商，並在德國航空內裝展中以自有品牌參展。（圖／漢翔提供）

漢翔公司主管表示，其生產的16G航空座椅，已獲得民航局頒授技術標準件核准書，並可望於今年下半年獲得美國FAA的設計許可，將成為國產第一張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的航空座椅，可為全球航空座椅市場提供新的選擇。

依據空中巴士與波音公司預測，全球在未來20年交機量將達37,000架以上，航空公司平均每4至8年會進行改艙更換座椅，改艙座椅需求為新飛機的1.5倍，預計將有接近2,000萬張座椅的需求。

漢翔表示，2018年全球商用航空座椅整體市場產值超過80億美元（約新台幣2466億元），依據MarketsandMarkets機構的市場預測，未來航空座椅市場將以每年7.25%成長，預估至2025年將達到100億美元（約新台幣3083億元）規模。