大陸女性經濟崛起　羅麗芬-KY首季營收年增10％

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）今天（10日）公告3月合併營收2.19億元，年增3.5%，累計第一季營收為3.08億元，年增10.22％，主要是受惠大陸女性經濟崛起，產品覆蓋美容院店數持續增加的同時，滲透率更大幅提高，預計第二季起啟動客戶升級、科學養生及多元化行銷，可望挹注營收表現。

羅麗芬每年固定舉辦三場創富招商大會，今年第一場已經在3月25日舉辦，會中發布新品「立體緊緻純液」預期能成為繼芙蓉霜之後另一個明星商品，對後續營收貢獻可期。

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羅麗芬表示，美容院店的產品主要項目，包含臉部、身體及手部護理等項目，其中臉部產品約佔4成，身體及手部產品約佔6成，目前羅麗芬專注在臉部產品，在美容院的產品銷售佔比仍有提升空間，預期未來科學養生產品推出後能逐步攻佔美容院店非臉部產品的銷售部位。

今年羅麗芬將啟動客戶全面升級計畫，並鎖定VIP客戶的私人定制領域，通過檢測肌膚的先天五大因子係數值，以1+5的完整護膚方案，推出量膚打造的護膚保養系列。

此外，羅麗芬全新的科學養生計畫，今年預期先從部分省市的策略店開始進行階段性推廣品牌，搶佔美容院身體保養市場，其中科學養生品牌將以科技化、標準化、簡單化著手，介入生理性調整，改善健康狀況，法人看好將成為羅麗芬新的成長動能。