瓦城泰統首季營收12.5億創新高　今年展店上看30家添動能

▲瓦城泰統集團今年展店目標上看30家，董事長徐承義表示，新品牌由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標前進。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統今（10）日發佈最新財報，今年第一季營收站上新台幣12.5億元，不僅較去年同期成長達16.92%，更創歷史同期新高；瓦城表示，今年除計畫推出一至兩個新品牌，新展店目標上看30家門店，可望推升全年營收穩步向上。

依據財報，瓦城泰統集團3月營收達3.9億，年增20.88%，為連續三個月累計營收突破歷史新高，推升集團首季營收站上新台幣12.5億元，較去年同期成長達16.92%，創下「雙位數、雙升」亮眼表現。

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集團營運能在3月的餐飲淡季逆勢攀高，瓦城泰統主管表示，受惠於去年19家新展店效益，為2019年初奠定厚實基礎，緊接著4月份「清明連假」與5月份「母親節檔期」的消費熱力，可望拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰。

▲瓦城泰統集團3月營收達3.9億，年增20.88%，推升集團首季營收站上新台幣12.5億元，雙創史上同期新高。（圖／瓦城泰統集團提供）

另外，憑藉對商圈和客群的敏銳掌握度，選點和品牌佈局的精準策略，瓦城泰統集團將自第二季起加速推進展店，包含旗下瓦城、大心、時時香等各主力品牌將齊步拓點，目標再展6家店；其中，大心將計畫配合通路與商圈特性，推出新型態店，以延續展店與營運動能。

法人表示，瓦城泰統集團今年展店目標25家至30家，將以時時香為主力，集團也同步評估進軍美國市場的可能性，在今年展店數優於去年的帶動下，營運動能明顯轉強，將使瓦城長期獲利加速成長。

