台塑六輕「LPG管破裂」氣爆　台化道歉祭出4招加強工安

▲台化副董事長洪福源。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑麥寮六輕台化（1326）芳香烴三廠因LPG（液化石油氣）管線洩漏引發氣爆，台化副董事長洪福源今（10）日再度道歉，「我們是誠實以對、沒有任何隱瞞」，未來將祭出4大作法強化工安，避免再度影響居民。

台塑在2011年工安事故後，積極推動PSM系統式的工安管理，以落實各工廠能安全生產，除了在公共管架進行147億餘元的更換、抽換、修護工程之外，各公司所屬工廠也同步進行總體檢，依據檢查結果更新或修復廠內設備、管線及電儀設施。

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洪福源表示，以台化為例，從2011年至2018年間共執行9次總體檢，以及特定項目體檢，費用高達64.25億元，今年已編列預算將執行者尚有6.79億元。此外，在同一時期，麥寮各廠定檢費用高達160億800萬元，其中大部分也是支付總體檢後，安排在停車定檢期間設備、管線、儀電更新的費用，可見不只重視公共管架，同時也重視廠內安全。

▲麥寮六輕台化三廠7日下午發生爆炸，台化將在1個月內完成管線總體檢。（圖／職安署提供）

對於這起爆炸案，洪福源再度表示「抱歉」，台化除了管線總體檢後，再委外界專業機構做各廠全面性檢查，再者是尋求第三方公正機構安全認證，第三是針對高風險管路、電器、儀控提升風險管理等級控管，並予以適時更新；最後是今年計畫中年度定檢，將增加上述提高風險管控的更新設備施工項目。

至於管線蝕孔成因及引火原因，洪福源則說，雲林縣消防局火調小組尚在勘查中，1個月內進行管線總體檢，而事故影響周邊鄰居的損失，將會全額賠償。