星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍大　美元一路強勢到第3季

▲日圓第二季仍將有貶值壓力。（圖／視覺中國）

記者戴瑞瑤／台北報導

星展銀行今天(10日)公布第二季投資展望，針對民眾最關注的匯率，星展銀行指出，日圓在第二季貶值壓力仍大，美元強勢會延續到第三季。

星展銀行消金處財管投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，第二季日圓相對美元來說較偏弱，日圓貶值壓力仍大。主要有兩大原因：第一是利差，美國利率仍高於日本利率；第二是日本經濟走低，日本第二季經濟層面較弱，相較於美國，對日本來講是個壓力。目前美元兌日圓已升破110元，第二季仍無法排除此可能。

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至於美元，陳昱嘉指出，相對於日圓，美元第二季較正面一點，美元強勢會延續到第三季，美國聯準會（FED）貨幣政策雖從鷹派轉為鴿派立場，但Fed對升息保持耐心，未必會影響美元的升勢。

針對人民幣，陳昱嘉認為，第二季美元兌人民幣仍可能升破7的整數關卡，因為目前來看，大陸經濟面要起來還需要一些時間，在大陸官方貨幣政策持續採取比較寬鬆的狀況下，預期存款準備金下調，過去都會發生人民幣貶值，「再碰到7是有機會的，時間點會落在第二季或第三季。」

陳昱嘉也點出歐元跟英鎊，第二季將面臨疲弱經濟成長和政治不確定性所帶來的壓力。澳幣第二季基本面疲軟，將壓抑澳幣兌美元貶破0.7元。

展望第2季，陳昱嘉認為市場仍將呈現「多空拉鋸」，但投資人不應過於悲觀，因為企業基本面仍然穩健；但也不應過於樂觀，因為貿易戰的風險仍然存在。股市部分，應不會再次下探去年第4季的低點，看好美股表現將優於歐股，亞股評價面也具吸引力，中國A股有獨特的機會。

投資人關心美國升息態度？陳昱嘉預期，今年整年Fed將按兵不動，暫時不會採取升息措施，也並不預期有降息的可能。另外，也隨著Fed轉趨鴿派，新興市場公司債的表現可望優於成熟市場債券。

▼星展銀行台灣區消金處財管投資顧問部副總裁陳昱嘉。（圖／記者戴瑞瑤攝）