蘋果會在5G競技中吊車尾？分析師：它是「最佳選擇」

▲部分分析師認為，蘋果無法在2020年推出5G iPhone的可能性愈來愈大。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

就在三星、華為等智慧型手機廠紛紛宣布要推出5G手機之際，只有蘋果至今尚未鬆口任何5G手機計畫，甚至頻頻傳出公司在採購5G晶片方面出現阻礙，令投資人擔心蘋果是否未戰先輸。不過有分析師卻認為，蘋果仍是這場5G爭霸戰中的「最佳選擇」。

美國知名蘋果分析師、風險投資公司Loup Ventures創始人孟斯特（Gene Munster）周一（8）在CNBC節目「Power Lunch」上表示，「5G在美國的普及率預計至2021年或2022年以前都不及70%。」而蘋果仍是5G領域的最佳選擇，投資人僅需耐心等待。

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「炒作是不可避免的，事實上，最好的選擇方案仍是蘋果。蘋果的iPhone週期及AR、醫療保健領域都將從其中受益。」孟斯特認為，對於想要投資5G的投資人來說，蘋果正處於非常有利的位置，「但我強烈建議，在機會到來之前，要有些耐心。」

部分人認為蘋果可能在5G競爭中落後對手。上周美國電信業者威訊通訊（Verizon）開始推出5G行動網路服務，目前僅有Moto Z3手機支援該服務，而三星即將於本季末期推出的Galaxy S10 5G也將成為Verizon獨家設備之一。

但與此同時，蘋果在採購5G晶片的過程卻似乎有著重重阻礙。美國財經雜誌Fast Company報導指出，由於英特爾在5G晶片模組「XMM 8160 5G」的研發時程已經延誤，蘋果將來不及在2020年推出5G手機。又傳蘋果有意向三星購入5G晶片遭以產能不足回絕。而目前蘋果與高通又正處於專利糾紛的漩渦中，蘋果是否會為5G晶片向高通低頭存在很大的懸念。不過近日又有消息指出，華為向蘋果表態，表示「願意考慮」向蘋果出售其5G終端晶片「Balong 5000」。

先前預設指出，蘋果可能將於2020年推出5G iPhone，但現在這一預測已不被分析師看好。瑞銀分析師阿庫裡（Timothy Arcuri）上周在致投資人的報告中表示，蘋果無法在2020年推出5G iPhone的可能性愈來愈大，並認為這將是成為蘋果的一個短期逆風。但孟斯特對此卻表示，任何認為蘋果將錯過5G的人都有著「錯誤的觀點」。

孟斯特說：「持有蘋果股票的投資人都有2個基本觀點。一是蘋果是一家產品擁有週期性的公司。當iPhone銷量轉為負數時，你就會預期數字將轉正，而5G顯然會推動這一趨勢。」二是蘋果作為服務公司的觀點，此為「更具可持續性的模式」。

孟斯特認為上述兩觀點都會從5G獲得提振，「這就是為什麼我認為蘋果是最具優勢的公司。我強烈認為，這支股票將會有積極的表現，雖然暫時難以預測會在何時會發生，但在未來兩年內，我們應該會看到這樣的結果。」