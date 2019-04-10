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5G時代新未來！　XR創新行銷技術用嶄新體驗搶攻消費者的心

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▲▼ Yahoo奇摩媒體業務事業群業務總經理 方盈傑。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲ Yahoo奇摩於今（10）日推出Yahoo Lab XR數位行銷方案。（圖／Yahoo奇摩提供）

財經中心／綜合報導

即將來臨的5G時代，將能替用戶帶來更高速順暢的互聯體驗、為所有產業帶來跳躍式的革新；而透過虛擬實境 （VR）、擴增實境 （AR）、以及整合VR／AR的延展實境（XR）等技術應用，也能以前所未有的方式融合實體與虛擬領域，創造更多元豐富的數位內容。Yahoo奇摩也於今（10）日推出Yahoo Lab XR數位行銷方案，旨在協助廣告主運用3D／AR／VR／360等創新技術，打造高度互動的沉浸式廣告，讓消費者在XR內容情境中，體驗嶄新的技術並深化品牌價值。

在5G時代，下載一部兩小時的電影僅需2秒。5G所帶來的高傳輸速度、高畫質影音串流及高穩定行動連網能力，將讓XR應用更無限制，根據Verizon Media的調查數據顯示，已有33%的廣告主開始為5G進行準備，而其中XR相關內容或廣告形式更是備受關注的焦點。

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另一方面，根據Statista 2018年底的調查結果，81%消費者認為AR行銷技術能有效傳遞資訊。Yahoo奇摩表示，在過往的經驗中，XR廣告更能吸引網友點選互動，廣告成效約能增加80% ; 而點選XR廣告的網友中有高達6成可以「全程參與」XR遊戲或互動

Verizon Media調查結果顯示，有47%的廣告主期待有使用嶄新創意廣告形式的機會，同時也有49%的廣告主認為XR能提升消費者廣告體驗。5G已然啟動廣告主無限想像，讓它們極欲發揮創意，運用創新形式的XR廣告與消費者進行互動。

結合全球資源，Yahoo奇摩母公司Verizon是全球率先宣布推出5G服務的企業，Yahoo奇摩也結合全球資源及平台優勢，積極佈局數位行銷方案，為廣告主與發佈商提供涵蓋3D／AR／VR／360等創新技術應用的全新廣告形式，搶攻消費者心佔率。

Yahoo奇摩也於今（10）日推出Yahoo Lab XR數位行銷方案

▲ 結合VR、AR技術的XR行銷將可以給消費者更好的廣告互動體驗。（圖／路透）

5G來臨創造最佳體驗，XR市場成長可期：根據AR insider 2018年10月報告，AR／VR應用產值預計將於2022年攀升至高達600億美金；另外AR insider調查也指出， 2019年市場上支援AR的手機將超過20億台，表示不只技術，連行動裝置也已準備到位

Yahoo Lab XR數位行銷方案運用3D／AR／VR／360技術打造網友超想看、超想點、超想玩的廣告。3D數位行銷方案運用3D建模，讓消費者無須親臨現場，就能體驗產品，同時也結合最新人臉辨識技術，讓3D模型跟隨人臉進行互動。過去在國外已有《侏儸紀世界》電影宣傳廣告等相關應用，創造觀看者與預告片的有趣互動；汽車、3C、電影等產業都很適合使用。

AR數位行銷方案則可結合互動、遊戲、拍照、商品體驗、相框濾鏡、社群分享等創意技術運用。目前在國外已有英國電信商Three、Nike、《表情符號電影》等案例，透過WebAR讓消費者能夠透過手機鏡頭與電影人物、運動明星等進行互動；在台灣則有Sony Pictures的《尖叫旅社3：怪獸假期》等案例。產業運用潛能擴及娛樂、遊戲、零售、美妝保養、及餐飲等。

若是廣告主受限於VR體驗裝置普及度，則可先嘗試360/VR數位行銷方案，結合互動式影片，提供消費者生動有趣的體驗。在台港已有包括INFINITI QX50、手機HUAWEI Mate10上市等案例。

360延展應用，融合實體與虛擬，內容行銷深化情境體驗則是以360影音結合AR應用，融合實體空間與虛擬人物，於有限空間內增加個人互動趣味，例如今年初「POCKY + 虎妮 XR」展覽中，觀展者可在展場中與Yahoo TV虛擬網紅虎妮及奧莉絲互動，藉此得知展覽資訊。其他適合運用的機會包括新品發表、建案賞屋、旅遊導覽、及表演賽事等。

ET快訊
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關鍵字：XR,行銷,廣告,5G,VR,AR

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