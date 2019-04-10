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投資人注意了！每股淨值低於票面價　尚志等8個股暫停資券交易

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲證交所指出，尚志（3579）等8檔個股因每股淨值低於票面價，明日將會暫停融資融券交易。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣證券交易所今（10）日公布符合「暫停」與「恢復融資融券交易」之有價證券調整名單，其中尚志等共8檔個股因每股淨值低於票面價，自明（11）日起皆暫停融資融券交易。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報107年度財務報告每股淨值資料，公布符合「暫停」與「恢復融資融券交易」之有價證券調整名單。

首先，每股淨值低於票面，應「暫停」融資融券交易的有價證券共有6家，包括聯發（1459）、正道（1506）、浩鑫（2405）、兆勁（2444）、皇昌（2543）及友勁（6142）

請繼續往下閱讀...

其次，每股淨值仍低於票面，應「暫停」融資融券交易的有價證券，且之前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，接下來也「繼續暫停」的公司有尚志（3579）與悠克（6131）這2家。

最後，每股淨值回復至票面以上，應「恢復」融資融券交易的有價證券僅有毛寶（1732）；而每股淨值回復至票面以上，但目前仍列為「變更交易方法而繼續暫停融資融券交易」的有價證券有東華（1418）與樂士（1529）2家。

ET快訊
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關鍵字：證交所,每股淨值,財報,股票交易

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