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公股行庫高層大地震違背公司治理？　顧立雄說話了！

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

公股行庫近期一波董事長、總經理大地震，學者指出，5家有異動的金控公司和銀行，均未於當日召開董事會，行政院越過這些公司的董事會，逕自宣布董總人選，根本是置金管會一再強調的公司治理於不屑。金管會主委顧立雄今天(10日)受訪表示，站在金管會立場就是做專業適格性審查，如果不合乎金管會的標準「還是可以不准」，不管公股跟民營都是如此。

台大管理學院兼任教授、富邦金控高級顧問龔天行指出，公司法208條明訂董事長應由董事會或常務董事會選任。董事長即使是法人代表，也是以個人身分當選董事長，「公司法內沒有任何規定大股東可以直接任命公司的董事長及總經理」。在這波公股人事異動的5家金控和銀行，除土銀是100%財政部擁有，第一金、合庫金、華南金、彰銀都是上市公司，財政部及其他政府單位持股僅在20%左右。其中彰銀的單一最大股東甚至是台新金，還不是政府。

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龔天行認為，行政院越過這些公司的董事會，逕自宣布董總人選，實在是置金管會一再強調的公司治理於不屑，「試想如果富邦金的大股東，在尚未召開董事會的情形下，逕自宣布富邦金董事長或總經理異動，金管會是否會以違反公司治理而給予處分？」

顧立雄今天受訪表示，這問題可以分成程序面跟實質面兩部分來談。在程序面上，大股東本來就在董事會裡掌有一定席位，大股東有一定影響力希望誰來當董事長，也因為大股東掌握董事會多數席次，因此期望的人選就會被選取為董事長。公股行庫也是如此，官股先派法人代表，請董事會選舉，也因為是公股行庫，官股在董事會上具有一定主導權，這沒有違反公司治理。

至於實質面上，顧立雄說，這部分就是金管會的「著力點」，金管會仍然會依法做專業適格性審查。行政院核定後，再送到金管會，派任的人也要合乎金管會要求的專業適格性，比如說董事席位哪些要有專業資格、自然人董事要佔幾席，「如果不合乎標準，當然金管會還是可以不准(人事案)。」不只公股，民營銀行也是如此，大股東講好後推到董事會選舉，選上後的董事長報來金管會，也同樣是做專業適格性審查。

針對第一金董事長，由當初因「慶富案」下台的前合庫金控董事長廖燦昌接任。因慶富案下台的董事長再回鍋當另一家公股行庫董事長，這難道沒有公司治理問題？顧立雄說：「我們在慶富案調查過程沒有對任何人做懲處，從專業適格性跟消極資格來看都沒問題，他(指廖燦昌)不是因為被金管會懲處而被撤換的。」

這是否代表金管會對公股行庫的公司治理都沒轍？顧立雄立刻否認，並再次強調：「我們會做專業適格性審查！」

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關鍵字：公股行庫,慶富案,金管會,顧立雄,公司治理

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