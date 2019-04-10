台塑四寶第1季賺進308億　台塑化賺92億排名第一

▲台塑今天舉行業績發表會，公布3月份與首季台塑四寶營收。（圖／資料照）
記者紀佳妘／台北報導
台塑企業今（10）日公布3月份與第一季台塑四寶營收，受惠原油價格回升，連帶推升獲利翻揚，台塑四寶上季稅後總共賺進308.93億元，其中台塑化首季稅後大賺92.26億元排名第一。
台塑四寶今年首季營收合計3844億8200萬元，年減7.9%。台塑3月合併營業額186億9534萬元，年減10.5%；第一季累計合併營收530億1200萬元，年減2.1%，歸屬母公司稅後利益81億元，年減31.5%，每股稅後盈餘（EPS）達1.28元。台塑表示，全球景氣趨緩，鋁金屬、家電、建築及汽車等產業需求減弱，加上今年首季杜拜原油和乙、丙烯合約平均價格下跌所致。
南亞3月合併營業額249億6700萬元，年減14.1%；首季累計合併營收530億1200萬元，年減13.7%，歸屬母公司稅後淨利50.5億元，年減62.5%，每股稅後盈餘達0.64元。南亞表示，主要受中美貿易紛爭及春節連假工作天數減少影響，各類產品營收均減少。
台化3月合併營收320億7200萬元，年減8.8%；首季累計合併營收914億3300萬元，年減7.6%，歸屬母公司稅後淨利85億1800萬元，年減34.3%，每股盈餘1.46元。
台塑化3月合併營收548億4600萬元，年增1.5%；首季累計合併營收1691億1700萬元，年減7.1%，歸屬母公司稅後淨利92億2600萬元，年減49.6%，換算每股盈餘達0.97元。