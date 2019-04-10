台塑四寶第1季賺進308億　台塑化賺92億排名第一

王永慶是台灣的傳奇，他生前創下空前規模的石化霸業，集團資產已達4兆元，身後的遺產，也頗為可觀，屢屢成為媒體報導焦點，其中最特別的，就是王永慶的孫女王思涵，去年辦妥離婚登記的王思涵，完全沒涉入爭產，卻分得爺爺王永慶近200億元遺產，成為超級人生勝利組。