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紡織三雄第一季繳佳績　今股價紛紛創波段新高

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▲▼賣場羽絨衣 。（圖／業者提供）
▲羽絨衣代工大廠廣越最大客戶Patagonia下單力道強烈，股價自3月底以來帶量節節高漲。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

紡織三雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）及廣越（4438）首季傳統淡季不淡！靠客戶提早下單、客戶急單湧入和產品組合調整與新客戶貢獻下，第一季紛紛繳出不錯的成績單，今（10）日盤中股價紛紛創波段新高，爆量上漲，帶動紡織類股指數漲1.2%。法人表示，傳產股以紡織股最為交投最火熱，預估接下來在中美談判樂觀下，營收將可以有更高的突破。

股王儒鴻今日盤中股價拉高到436元，創波段新高，終場漲幅收斂漲3.23%、報431.5元；聚陽因有客戶要求提前出貨，帶動出貨量成長，加上產品組合朝向高毛利產品，激勵營收表現，今日股價終場上漲0.48%、報210元；廣越從3月底以來帶量節節高漲，盤中最高觸及160元的1年半以來高價，成交量千餘張，終場上漲2.95%、報157元。

儒鴻3月合併營收22億1839萬元，年減9.39%；第一季合併營收62億4497萬元，年減5.09%。儒鴻董事長洪鎮海在近期的法說會中表示，今年第2季營運開始邁大步，第3季邁小步，第4季邁最大步。今年獲利成長來自3至5位成衣及布料新客戶及品牌供應鏈垂直整合效益，下半年將有休閒運動型中大型客戶加入。

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▲儒鴻董事長洪鎮海。（圖／記者劉姵呈攝）
▲儒鴻董事長洪鎮海。（圖／記者劉姵呈攝）

聚陽3月營收25億43萬元，年增34.9%；第一季合併營收67億1957萬元，年增31.0%。聚陽表示，目前持續有客戶急單湧入，要求提前出貨，帶動出貨量成長，加上產品組合朝向高毛利產品，激勵營收表，法人預估整體上半年營運表現可期。

羽絨衣代工大廠廣越第一季合併營收新台幣23.67億元，年增達103.67%。廣越表示，旗下最大客戶Patagonia下單力道強烈，廣越第一季營收成長有超過一半以上的來自此客戶，使得廣越自2017年8月以來已經連續20個月創下各月營收同期新高紀錄。

法人表示，廣越不受美中貿易戰影響，預估今年業績在主力客戶Patagonia、Adidas、Nike及UA的暢旺訂單推動下，將較預期大幅增長、全年業績雙位數以上成長。

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關鍵字：紡織股,傳產,紡織三雄,儒鴻,聚陽,廣越

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