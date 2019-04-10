證交所領國內22家大型企業赴香港引資　迴響熱烈



▲證交所總經理簡立忠赴香港引資，介紹台灣資本市場優勢。（圖／證交所提供）

記者劉姵呈／綜合報導

為行銷台灣資本市場，台灣證券交易所與寬量國際攜手合作，由證交所總經理簡立忠率隊於4月8日至10日赴香港舉辦投資說明會。此行一共邀集國內22家大型暨新銳企業同行，有別以往引資活動規模，號召16位董總級高階主管同行，與當地160餘位機構法人代表進行500人場次面對面會談。

簡立忠向全球機構投資人說明台灣市場的實力與深度，他表示：「面對高度競爭的市場環境，台灣有許多企業在各產業領先全球。世界經濟論壇公布的2018年全球競爭力報告，將台灣評比為超級創新國，顯示出台灣市場國際地位及發展潛力。」

他也補充，台股擁有穩定的成長動能及高達4%的股利殖利率，證交所也積極推動各項活絡股市措施，包括強化公司治理、取消補班日交易，以及明年將上路的逐筆交易制度等，持續努力提供投資人一個多元化且高度透明的投資環境。

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證交所為推動優質上市公司吸引外資一向不遺餘力，過去一年已於日本、韓國、新加坡、香港及臺灣等5地辦理7場海內外引資活動，也引起全球機構投資人熱烈迴響，接下來也將持續安排更多優質公司出訪，運用多元的面向介紹台灣產業前景與優勢及個別公司的競爭力，期能吸引更多資金，增進經濟成長的動能。