A股今年來噴漲三成／柏瑞投信推量化基金　用勝率贏大盤

▲華泰柏瑞量化策略首席田漢卿。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

A股歷經去年崩壞，今年來卻漲勢兇猛，從元旦開春的2581點，一路噴漲，今日收在3395點，今年來漲三成之多。柏瑞投信推出柏瑞中國A股量化精選基金，聘請華泰柏瑞基金管理公司為投資顧問，透過量化策略掌握陸股牛市。

所謂的量化投資，為透過電腦模型輔助人腦作出更精準的投資決策，好處在於，投資決策皆為量化模型精算後得出的最佳化結果，可以克服人性貪婪、恐懼及僥倖等弱點，避免追漲殺跌。

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此外，經由大數據的處理，可對市場所有可投資標的做分析，掌握更多投資機會，同時針對總體經濟、投資情緒及技術面等做多面向分析。此外，還可精確地分析風險來源並加以分散，避免風險過度集中。

華泰柏瑞基金管理公司成立於2004年，為柏瑞投資在大陸的參股合資公司，在中國以量化投資管理為其主要專長之一，總管理資產規模1,075億人民幣(量化投資占16.2%)。

華泰柏瑞量化策略團隊負責人田漢卿女士表示，量化策略就是力求高機率地擊敗指數，以提高長期獲得超額報酬的機率。所謂基本面的量化選股，即採超過70個基本面因子分析給予個股評分，之後再結合個股評分、風險及交易成本，透過優化器產生最佳投組配置清單。

此模型累積21年的追蹤資料驗證，擁有基本面訊號和觀點支撐的量化策略，經由判斷和鎖定個股表現驅動因子、探索獨特的投資人行為以及市場風險評估的整合之後，可締造持續性風險調整過後的回報。

柏瑞中國Ａ股量化精選基金經理人方定宇表示，用量化策略投資A股有三大利多，包括個數數量多、流通性很好、機構投資少等。

其一，個數數量多：A股市值超過8.6兆美元，逾3500檔股票，非常適合量化策略快速、大量挑選優質股票，補捉市場低效率性以獲取超額報酬。第二，流通性好：中國A股2018年日均成交值3690億人民幣(約540億美元)，買賣價差約美國的一半，適合頻繁和大量的執行量化交易。第三，機構投資少：中國A股超過8成的交易量來自一般投資人，散戶投資紀律不佳，且多數不會採用量化方式交易，因此不易產生策略排擠效應。

以華泰柏瑞A股量化策略的模擬投組來看，不論是一年期或是三年期的策略模擬表現，擊敗指數的機率很高，而創造平均超額報酬一年期為7.2%、三年期為33.7%(圖一)。

方定宇提醒，今年來A股噴漲，短期有可能小幅下修，但不至於下滑太大，短期須留意陸股市場的波動風險。