今年第二季漲勢能否延續？摩根：小心2個黑天鵝、謹記4個判斷指標



▲今年第一季全球股市強漲逾1成，但近期殖利率曲線倒掛，市場憂心第二季是否能延續。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會今年態度大轉彎轉為鴿派，激勵全球股市今年第一季來強勢上漲逾一成，不過近期殖利率曲線倒掛，加上無論氣景氣或企業獲利仍處於下滑趨勢，引發市場存有經濟衰退疑慮，以及面對市場行情忽熱又忽冷，未來這波漲勢在第二季是否能延續？又或是曇花一現，有哪些訊號可以判斷？投資人又該如何作投資配置與調整？

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰今（10）日表示，殖利率曲線反轉雖然可能是經濟衰退的前兆，但這項指標並不能預示衰退會在何時出現，他說，3個月及10年期美國公債殖利率曲線倒掛，並不是經濟衰退的常用指標。

而一般人比較常會比較2年期及10年期的美國公債殖利率之間的息差作為較準確的判斷，但即使這兩條曲線出現反轉並出現負數，也不代表經濟衰退馬上來臨，平均仍要經過9個月至19個月之後才有可能會發生，投資人不需要立刻賣掉所有資產變現。

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▼美股四大指數昨日全面收跌。（圖／路透社）

不過，今年有2個黑天鵝要注意，第一為美國與歐洲的貿易摩擦，許長泰認為雙方撕破臉的機會不高，但股市可能在談判過程中會震盪整理，而美國也有很大的機會仿效對大陸的施壓模式，對歐洲汽車課關稅，只是若嚴重影響美股大跌，川普可能會因此退讓。第二為通膨不跌反升所帶來的利率風險。

許長泰建議，今年央行貨幣政策趨於寬鬆、搭配政策面利多支持，投資人應該買風險性資產，像是新興市場今年預估EPS成長率可達7%，相較於歐洲、美國及亞太（不含日本）市場，更具優勢。而2020年，為慎防通膨走揚所帶動的利率風險，投資人務必多留一個「債券配置」，可以將資產轉入高殖利率的信用債，故相對看好美國的高收益債券。

最後，除了殖利率曲線外，許長泰也提供投資人4項指標來判斷，包括勞動市場人口、美國企業違約率、採購經理人（PMI）數據以及信貸增長是否減慢，這些都是可以判斷何時將轉進保守資產的參考依據。