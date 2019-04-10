影／世界首富貝佐斯愛喝這家的珍奶　雅茗第一季營收5.5億創同期新高

記者林淑慧／台北報導

台灣珍奶搶攻外國市場有成，連全球首富貝佐斯也上門消費，帶旺茶飲業者營運表現。雅茗－KY今（10）日公佈最新財報，第一季營收達5.5億元，不僅比去年同期成長4.61%，更續創歷年同期新高。

▲位於美國西雅圖的「快樂檸檬」門市，上周迎來貴客，亞馬遜公司創辦人暨執行長貝佐斯排隊購買珍奶，引發各界關注。（圖／雅茗提供）

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雅茗－KY主管表示，位於美國西雅圖的「快樂檸檬」門市，上周迎來貴客，亞馬遜公司創辦人暨執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與兒子一起排隊購買珍奶，被網友發現、拍照及上傳網路，貝佐斯手持「快樂檸檬」珍奶的照片及新聞，旋即引起全球矚目，推升「快樂檸檬」的品牌知名度。

雅茗－KY主管表示，「快樂檸檬」目前持續進行門店升級，升級後門店的同比營收，平均較同期成長達二成以上，部分門店更新後的同比業績，更出現翻倍成長，有信心能達成今年更新門店佔總門店數三成以上的目標。

▲連鎖餐飲集團雅茗-KY日前舉行法說會，董事長吳伯超（圖右）表示今年海外展店仍有三成以上成長。（圖／記者林淑慧攝）

從去年初至今，雅茗－KY為增進營運效益，關閉部份虧損直營門店，調整門店而減少虧損的效益，將在未來逐步顯現。其次，集團旗下主力品牌「快樂檸檬」今年4月起將陸續在各區門店更新夏季菜單，根據以往菜單更新的經驗，門店營收業績增加效益可望逐步顯現。

展望後市，雅茗表示，其內部管理的整合與優化已經到位，營運將先蹲後跳，今年將在全球拓點展店，預估店數成長三成，營收亦可望有二位數成長。