走不出空難陰霾　波音737 MAX訂單3月掛蛋

▲ 波音737 MAX 8 客機。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國飛機製造商波音公司（Boeing）旗下的737 MAX客機在5個月內連續發生兩起致命空難，導致737 MAX機型的訂單大幅減少，今年3月甚至沒有任何該機型的訂單。

綜合外電報導，737 MAX機型是波音旗下相當受歡迎的客機，但該公司在去年10月和今年3月分別在印尼獅子航空與衣索比亞航空發生致命空難，分別造成189人和157人罹難。因為這兩起空難，波音737 MAX機型除了在多國遭到禁飛外，訂單也大受影響，據波音9日公布的數據顯示，該公司今年頭兩個月僅有10架訂單，3月更是創下0架訂單。

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報導指出，這與波音737 MAX機型2018年第一季創下的112架訂單相比規模小了非常多，當時美國西南航空就訂了40架，愛爾蘭瑞安航空也下訂25架。雖然737 MAX機型的訂單數量下降，但波音上一季其他商用噴射客機銷售了85架，較去年同期的68架略有增長。

目前相關人員還在針對衣索比亞航空空難原因進行調查，737 MAX機型也在上個月全面停飛，波音也暫停交機作業，並於5日宣布，737 MAX客機自本月中旬開始減產約20%，從每月52架縮減至每月42架，同時在董事會成立新的安全委員會，來檢討飛機研發相關程序及政策。而《華盛頓郵報》先前也揭露2名消息人士的說法，強調除了「自動防失速系統」（MCAS）之外，還有另個影響襟翼及飛行安全的軟體有問題。波音公司也承認外媒爆料軟體有新問題是事實，但強調是個小問題。

波音商用飛機集團總裁兼首席執行長凱文邁卡利斯特（Kevin McAllister）也表示，目前已開發出自動防失速系統的軟體更新，會針對事故調查報告採取所有必要的行動，強化飛機安全。