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沒有壽險要發現金股利　顧立雄：投資人多拿股票股利沒有不好

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據保險局統計，目前沒有任何一家壽險向保險局申請發放現金股利。金管會主委顧立雄今天(10日)表示，基於長期穩健經營的情況下，「投資人多拿點股票股利沒有不好！」

目前還沒有任何一家壽險向保險局申請要發放現金股利，之前保險局一度認為康健人壽、合庫人壽會送件，但至今也沒有送件，罕見出現零壽險發現金股利的狀況。

顧立雄今天受訪表示，壽險資本適足率（RBC）目前不錯，且為因應IFRS17的缺口也要增提準備金，不發現金股利長期來說對保戶更有保障，「只要穩健經營，長期來看投資人多拿點股票也沒有不好！」

是否影響金控配息？顧立雄說，金控底下壽險子公司上繳現金股利到金控，過去也沒有太多，發股息情況各公司自然會做調度，主要還是要看獲利狀況。就算壽險有獲利並沒有上繳，在穩健經營情況下各公司要做一些調度，基於穩健經營前提下金管會沒有特別意見。

根據保險局統計，從2015年到2018年，共有7家壽險向保險局申請且獲准發放現金股利，包括國壽、富邦壽、中壽、三商美邦、遠雄、康健、合庫，累計共發放724.5億元，去年整年共發放196億元，是近5年最高的一年。

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