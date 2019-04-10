獨家／鴻海5月分拆子公司香港上市　員工爆福利大縮、不移轉就資遣

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團旗下事業群眾多，近年朝向專業化發展，並將不少單位獨立成子公司發展，根據內部員工爆料指出，原隸屬鴻海的相機鏡頭模組，預計5月1日分拆成子公司，並將在香港紅籌股掛牌上市，但是員工若不簽下同意移轉書，則將面臨被資遣的情況，對此，鴻海尚未做出回應。

鴻海近年來積極分拆事業群，旗下子公司遍佈產業上、中、下游。《ETtoday新聞雲》近日接獲內部員工爆料指出，原隸屬鴻海的相機鏡頭模組，預計5月1日將分拆成獨立子公司發展，新公司名為「新煒科技」，並由周賢穎擔任董事長。

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不過，該名內部員工指出，鴻海近日發出集團人員調動同意書，要求員工同意完成所屬公司勞資關係移轉至新公司，否則將在5月20日被資遣，但是有員工指出，移轉後福利大大縮水，基本像是福利金、健康補助都會減少，甚至取消加班誤餐費，據傳內部已有數名人員確定不簽署，但對被迫資遣頗有微言。

鴻海近年靠分拆上市擴大版圖，其中以子公司富士康工業互聯網（FII）A股上市案最受矚目，FII是陸股第一支以工業互聯網為主軸的上市公司，也是鴻海集團第一檔在大陸上市的子公司，掛牌首日就大漲44％。「新煒科技」原本隸屬鴻海的相機鏡頭模組單位，獨立成為子公司後將赴香港紅籌股掛牌上市。至於董事長則是由具有光電背景，現任鴻海旗下GIS-KY業成集團的董事長周賢穎擔任。

鴻海去年第4季財報亮眼，再加上外資頻頻調升目標價，激勵鴻海4月以來股價站回80元大關，市值重回上市公司第二大，並在外資連續買超之下，今天盤勢持續上攻，終場收盤價83元，漲幅0.61%，獨自擔任台股撐盤要角。

▲鴻海集團人員調動同意書。點圖可放大。（圖／讀者提供）