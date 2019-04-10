Uber將通過IPO發行約100億美元股票　最快5月上市

▲傳Uber將透過IPO發行約100億美元股票，最快將在周四提交IPO申請。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國今年最大IPO、叫車公司Uber的IPO規畫細節最快周四（11）就會公開。路透引述知情人士報導，Uber將透過IPO發行約100億美元股票，最快將在周四提交IPO申請。

Uber計畫在本周公開其向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊文件，並於4月29日開始的一週內啟動路演（road show），若一切順利，將有望於5月初確定發行價後正式在紐約證券交易所開始掛牌交易。

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受競爭對手Lyft上個月IPO之後的股價影響，Uber目前的估值約在900億美元至1000億美元間，具體情況仍取決於Lyft的股價表現。Uber上一輪融資估值為760億美元，投行先前曾表示，該公司估值最高可達1200億美元。

Lyft於3月29日在那斯達克交易所掛牌上市，首日開盤美股報87.24美元，較每股72美元的發行價上漲21.17%，市值達273億美元。掛牌首日收漲8.74%至每股78.29美元，交易量超過7000萬股。不過次日隨即跌破發行價，盤中一度下跌至每股67.78美元。

彭博認為，Lyft上市次日就破發，對即將啟動上市的Uber來說絕非好消息。賓州大學華頓商學院的金融教授David Erickson也對Lyft掛牌2日就破發感到驚訝，IPO首日的市場熱情火速退潮，近期將很難重新創造類似的動能。