證交所盤中零股交易　擬先開放「先買後賣」當沖



▲明年開始盤中零股交易制度開始實施，證交所延擬先開放先買後賣當沖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

為活絡零股市場交易，盤中零股交易制度明年上路，台灣證券交易所表示，目前已規劃盤中零股交易制度，可望活絡不足1千股的零股交易市場，也同時初步研議將開放「先買後賣」當沖，為避免無券，所以暫不開放「先賣後買」的當沖。

證交所指出，現有盤後零股交易採統一收單後，集合競價一次撮合，但未來推出盤中零股交易，雖採集合競價，卻可有多次撮合機會。因新制尚在研議中，將待券商公會與券商研議後，才能再進一步討論細節。

另外，明年3月23日開始「逐筆撮合」新制也上路，但將來實施盤中零股交易新制時，因屬零股，成交機率相對較低，所以仍採「集合競價」，只有整股交易採逐筆撮合。

請繼續往下閱讀...

證交所也針對整體上市股票當中流動性低（俗稱殭屍股），但基本面不錯的公司，研議推動造市者制度，提高這些股票的成交量。證交所解釋，國外多為證券自營商或機構法人擔任造市者，因此台股流動性不佳股票的「造市者」，將規劃由證券自營商擔任，提供這類股票的市場流動性。

以昨（9）日台股成交量來看，單日成交量不足40張的即超過130家，又單日成交量不足100張的更逾290家，對於股票流動性不佳的公司，若基本面不錯，有獲利、無虧損，未來可望受「造市者」青睞，提高股票成交量。