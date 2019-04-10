影／泰山獲選米其林晚宴指定用油　搶攻23億頂級油品商機

記者林淑慧／台北報導

2019台北米其林指南今（10）日揭曉摘星餐廳名單，泰山旗下油品再度獲選為米其林晚宴唯一指定用油，在星星光環加持下，泰山今天股價走強，以每股18.55元作收，價量齊揚。

▲2019台北米其林指南今（10）日揭曉摘星餐廳名單，泰山旗下油品再度獲選為米其林晚宴唯一指定用油。（圖／泰山提供）

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米其林晚宴繼2018年之後，再度選用泰山企業的「ChefOil主廚精選」油品作為官方唯一供應的烹調用油；泰山主管表示，其以第一道冷壓橄欖油、葡萄籽油和玄米油打入頂級烹調市場，去年這三款油價的市場規模約達新台幣23億元。

泰山主管表示，米其林晚宴去年使用上述三款油品，讓主廚淋漓展現烹調技巧及呈現菜餚獨特美味的特色，也讓大眾逐漸認知好食材要配對的油，用對的方式烹調，才能表現最佳的風味與營養，帶動泰山去年進口油品業績年成長超過八成。

▲受惠米其林晚宴唯一指定烹調用油加持，泰山去年進口油品業績年成長超過八成。（圖／泰山提供）

另外，為符合小家庭需求，泰山近期也推出小包裝芥花油搶市。泰山副總雷松清指出，目前泰山在國內芥花油的比重就高達30%至40%，隨著推出小包裝油品搶攻宅經濟，預估銷售量還會再攀升，市占率也可望攀升。

泰山表示，2018年芥花油使用量已超越長久以來慣用的沙拉油，成為國內第三大油種，在高單價油品成長幅度有限之下，對於芥花油的成長趨勢長期看好。