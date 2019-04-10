台積電第一季營收季減11.8%　達光阻液事件調整後財測目標

▲台積電第一季財測營收達標，但這是光阻液調降後的財測標準。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（10）日公布3月營收達797.22億元，月增30.9%，較去年同期減少23.1%；累計1至3月營收約為2187.4億元，較去年同期減少了 11.8%。

從第一季（一月到三月）營收來看，台積電達到光阻液事件後，經過調整的財測70億美元至71億美元（新台幣2159億元到2189億元）的高標。

請繼續往下閱讀...

台積電一月份召開法說會時，提出第一季財測為營收73億至74億美元（新台幣2249億元到2280億元），然而歷經一月下旬爆發光阻液事件後，台積電隨後調整財測目標，下修第1季營收為70億美元至71億美元之間，毛利率將介於41％至43％之間，營業利益率將介於29％至31％之間。

台積電對於光阻液事件報廢晶圓片數態度保留，僅透露有上萬片。然而對於營運影響，台積電則明確指出，將導致第1季營收減少約5.5億美元（約新台幣169.59億元），毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.42元。

然而因第2季部分產品提前投產，加上第一季需求比預估增加，讓第1季營收增加2.3億美元。總結，將影響第1季3.2億美元（約新台幣98億元），約影響第一季財測4.1-4.2%。

台積電董事長劉德音在上月表示，光阻液事件是不小的事情，台積電本身的確需要檢討，但他不認為真的是螺絲鬆了，畢竟台積電目前從事的技術是非常先進的（advandce），跟過去所做的事完全不一樣。劉德音表示，半導體技術的挑戰一年比一年高，當前課題，是要讓工程師能增進（跟上）技術的進步，要趕上（catch up）。

