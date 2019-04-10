Fed暫緩升息引債券ETF熱／第一金3檔債券ETF　4/23開募





▲美國聯準會暫緩升息，引導資金往債券資產流動。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

第一金投信申請募集的「第一金優質收息ETF傘型基金」近期甫獲主管機關核准，預計4月23日開募。

美國聯準會暫緩升息，引導資金往債券資產流動，截至2月底，債券ETF規模達4842億元，超越股票ETF。前十大投信業者中，包括：第一金、元大、國泰、群益、復華、富邦，都搭上債券ETF募集列車，而且投資區域75%集中在美債，並以公債、科技債與金融債占大宗。

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投信機構指出，債券ETF投資組合貼近參考指數，所以具有四大優勢，一是交易成本低、二是交易管理簡便、三是投資進場快速、四是風險分散，因此，吸引機構法人青睞。

第一金投信預計在4月下旬募集的第一金優質收息ETF傘型基金，共3檔子基金－第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債ETF基金、第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券ETF基金、第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券ETF基金，即聚焦上述三大券種。

第一金投信表示，隨著美國聯準會暫緩升息，甚至未來有降息的可能性，引導資金大舉流向長天期債券，20年期以上美國公債及10年期以上金融、科技等投資級公司債，天期長、基本面佳，深具投資價值。