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85度C衝刺母親節蛋糕預購　帶動營收成長上看5%

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▲觀光股美食－KY旗下品牌85度C推出新款母親節造型蛋糕，搶攻預購商機。（圖／美食－KY提供）

▲觀光股美食－KY旗下品牌85度C推出新款母親節造型蛋糕，搶攻預購商機。（圖／美食－KY提供）

記者林淑慧／台北報導

以85度C品牌聞名的美食－KY今（10）日舉行新品發表會，為因應母親節檔期，自明日起推出預購85折活動；美食－KY主管預估，受惠新品效益，可望帶動整體營收成長3%至5%。

母親節檔期向來是烘焙業者兵家必爭之地，超商業者母親節蛋糕預購上月開跑，跨界聯名成為今年矚目焦點，7-ELEVEN首度推出跨界聯名的話題蛋糕，包括3點1刻紅烏龍拿鐵波士頓派、迷客夏法芙娜可可芋泥蛋糕等，全家則主打可愛動物系蛋糕，首推台中旅禾泡芙之家的「呆萌沙皮狗」、「慵懶法鬥」招牌蛋糕，擬真造型超吸睛。

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觀光股美食－KY旗下品牌85度C，也在今天推出新款造型蛋糕，除了口味不同，「造型」也相當吸睛；其中主推的八吋「她的高跟鞋」蛋糕，以精緻的巧克力高跟鞋裝飾，讓人為之驚艷，搶攻母親節商機。

▲85度C推出新款母親節造型蛋糕，美食－KY預估可望帶動整體營收成長3%至5%。（圖／美食－KY提供）

▲85度C推出新款母親節造型蛋糕，美食－KY預估可望帶動整體營收成長3%至5%。（圖／美食－KY提供）

美食－KY主管表示，在台灣市場，85度C推出情人節限定的推推蛋糕企劃，掀起一股網美拍照風潮，也搶進全台最大美食外送平台「10間情人節精選餐廳」名單，帶動買氣也推升營運表現。

展望後市，美食－KY表示，美國市場去年底順利達成55店的里程碑，穩坐華人烘焙領導品牌；大陸市場則持續結合美團點評、阿里巴巴等電商業者開拓客源；台灣市場更有佩佩豬、懷舊便當等獨家商品吸引消費者買單，公司將專注基本面以期營收及獲利表現能回歸正常水準。

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關鍵字：85度C,母親節,蛋糕,統一超商,全家

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