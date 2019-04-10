鴻海獨撐大局　台股開低走高終場上漲16.54點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國總統川普宣布將對歐盟加徵關稅，使市場情緒惡化，美股四大指數昨日全面收跌，也壓抑整體亞股表現；不過台股加權指數在連漲5個交易日後略有歇息，今（10）日以小跌開出後，盤中區間震盪，在鴻海獨撐大局下，大盤指數仍力守10,800點關卡。終場集中市場加權指數上漲16.54點，漲幅0.15%，收10,868.14點，成交量新台幣1,284.7億元。

蘋概三雄今日表現疲乏，明日將召開法說會的股王大立光（3008）終場跌幅約1.65%、報4,770元；台積電（2330）股價開低走高，終場漲勢收斂守平盤；鴻海（2317）今日股價持續力守紅盤，終場漲幅有0.61%、報83.0元。

在5G長期的成長趨勢下，帶動砷化鎵業者持續驚驚漲，穩懋（3105）漲0.47%，聯亞（3081）、全新（2455）和宏捷科（8086）等均守在紅盤上漲逾1%；還有電池材料廠康普（4739）漲幅近0.32%。

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川普昨天又在推特放話，對價值達110億美元的歐盟進口商品加徵關稅，美歐貿易戰一觸即發的隱憂下，美股四大指數皆下挫。道瓊指數下跌190.44點，或0.72 %，收26150.58點。那斯達克指數下跌44.61點，或0.56%，收7909.28 點。標普500指數下跌17.57點，或0.61%，收2878.20點。費城半導體指數下跌16.86點，或1.14%，收1464.52點。

分析師提醒，今日為上市櫃公司3月營收公布截止日，後續還有第1季財報陸續揭曉，個股將面臨基本面檢視，個股走勢將出現分歧。

而本周將進入美國財報周，市場對企業獲利表現看法充滿隱憂，再加上美中貿易戰未有實質進展，美中雙方對智慧財產權保護級金融開放等事項仍存歧見，預期貿易摩擦短期內恐將不易落幕，將會對市場造成壓抑。