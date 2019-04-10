茶壺風暴！獨董指控　台銀反擊了　對大同授信減曝中

▲台灣金控正面臨茶壺裡的風暴，獨立董事直指台銀內部頻繁更換總稽核、台銀狂踩雷短期內提列呆帳逾百億元。以及台銀證員工跟單事件3項罪名（圖／記者吳靜君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台灣金獨立董事陳錦稷3月底接連在臉書上發文，砲轟台灣金的內控失靈，包含台銀14個月內增提呆帳超過百億元（去年73億元、今年前2月30億元）就是因為連續踩慶富、大同等地雷，甚至有行庫的高層也透露出，台銀董事長呂桔誠應該為此負責。

台銀今（10）日先針對提列呆帳以及針對大同案作說明，表示提列備抵呆帳是為了改善資產品質，近兩年來逾放比及覆蓋率已經有改善了，去（107）年的逾放比為0.21%；已經較106年度的0.29%；覆蓋率覆蓋率715%也較106年497%大幅提升。

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台銀強調，華映及大同公司與本行授信往來分別超過32年及48年。大同集團因全球經濟不確定等多項挑戰而營運不佳，近年來台銀已持續採取集團授信曝險減降措施以管控風險，並增提擔保品等債權保障措施，以維護銀行權益，目前華映公司擔保率已接近十足，大同公司擔保率接近八成。台銀表示，該公司一向重視授信及資產品質，提出澄清以維商譽。至於，台銀證跟單的事情，則會進一步做出回應。