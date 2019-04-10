十銓第1季營收達16.92億元　攀九年歷史新高

▲十銓董事長夏澹寧。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

十銓科技（4967）公布3月營收6.2億元，較2月成長28.03%，1~3月合併營收達16.92億元，較去（2018）年同期成長3.78%，更攀上九年歷史新高。第一季SSD及DRAM全系列產品出貨較去年同期成長15%~40%，工控/SI事業出貨更有翻倍以上的成長，在淡季中，持續透過品牌、電競與工控產品健全擴充集團營運。

十銓指出，3月策略性產品佔全產品線20%，較去年同期成長4%，銷售量也同步遞增35%。今年將加大新興市場、區域市場及第三國市場開拓力度，並持續積極推動競業合作，擴大全球市占率。

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此外，電競品牌T-FORCE首次以T-FORCE XCALIBUR RGB及NIGHT HAWK RGB榮獲德國RED DOT紅點設計獎，再次獲得國際肯定。

依據研調機構IHS Markit預期，今年全球DRAM產值恐將滑落至770億美元，將減少22%，而伺服器將是DRAM主要應用市場，在亞馬遜（Amazon）、Google與阿里巴巴等對伺服器記憶體需求強勁驅動下，伺服器占DRAM位元的使用比重將自2018年的28%，擴增至2023年的50%以上水準。

十銓指出，第二季隨伺服器需求，市場可望觸底反彈，同時SSD下跌促使消費者添購更多裝置，將帶動記憶體市場起飛，十銓總經理陳慶文表示，目前DRAM市場供過於求，供應鏈持續去化庫存，預估DRAM、NAND FLASH第三季價格回穩。

展望2019第二季，十銓堅信記憶體產業仍有龐大發展空間，持續優化產品組合，提高產品附加價值，隨5G、AI/IoT及大數據等趨勢發酵，DRAM/NAND Flash應用持續攀升，公司將持續擴充特殊產品線、人員、生產實力以及各領域布局，在工業嵌入式應用及類工控產品十銓也從不缺席，無論是抗硫化、防水、防塵等產品，研發團隊都持續擴充精進，將穩定帶動營運成長。