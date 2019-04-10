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保費列舉扣除　民眾報稅最為常見的4大地雷

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▲▼斜槓知情必學圓夢工具：分紅保單。（圖／pixabay）

▲買保險常是民眾投資理財、規避風險的工具之一，但是如何節稅又不踩雷是很重要的知識。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

報稅季即將到來，民眾都知道，如果有買保險的話，每人每年都有2.4萬元的列舉扣除額度，而保險也是民眾常常運用於規避風險、投資理財常見的工具之一。資誠聯合會計師事務所法律服務副總經理鄭允策則提醒，民眾利用保險保費列舉扣除，有4大常見的錯誤。

一，產物保險保費不可列舉扣除

請繼續往下閱讀...

鄭允策表示，保費的列舉扣除額主要是人身保險、勞工保險、軍公教保險及農保等，總額上限是2.4萬元，並不包含產物保險，而民眾常把產物保險或者是第三人責任險申報列舉扣除。

二，本人、配偶及直系親屬的保費才可列報

而可以列報的保費必須是扶養的直系親屬、配偶包含幫先生、太太、子女、父母等直系親屬繳的保險費或者是擔任被保險人才可以列報，幫扶養的兄弟姊妹者則無法列舉扣除。

三，地下保單保費不可扣抵

而可以扣抵的保險與保單必須是政府核可的保單，但是現在台灣尚未開放境外（國外銷售）保單、也稱為地下保單，所繳交的保費是無法列舉扣除的。

四，每人每年2.4萬元　是指被保險人

假設父母都幫一個小孩投保，每人都是2萬元以下，那就是4萬元，但是「小孩」為被保險人可扣抵最高限額為2.4萬元，所以其中的1.6萬元必須剔除。但是，健保費並沒有在限額內，且沒有金額的限制。

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關鍵字：保險,人身保險,2.4萬元,列舉扣除,錯誤

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