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巴菲特獵「象」　分析師點名141家企業很對味

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股神巴菲特（圖／路透社）

▲股神巴菲特近一年來多次表示自己正在尋覓「大象級」收購目標。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）近一年來多次表示自己正在尋覓「大象級」收購目標，以加入波克夏公司（Berkshire Hathaway）的投資組合，但如今仍遍尋不著。近日一個分析師團隊特別為巴菲特羅列一份推薦投資清單，入榜公司包括目標公司（Target）、貝萊德（Blackrock）、通用動力（General Dynamics）等。

巴隆周刊報導，瑞士信貸（Credit Suisse）旗下HOLT團隊透過「現金流投資回報」（CFROI）的財務指標，篩選出分析師認為與巴菲特投資偏好相符的公司名單。分析師認為，該指標能忠實反映一家公司的基本面而非營利標，他們猜測巴菲特可能也採用類似的框架。

請繼續往下閱讀...

該分析師團隊指出，巴菲特收購的公司大致擁有一些共同條件，如擁有強大的管理團隊、高報酬率、很少或幾乎沒有的債務、穩定的利潤及易於理解的商業模式。他先前曾收購包括鐵路營運商伯靈頓北方聖大菲（BNSF），以及飛機零件及能源生產設備製造商精密鑄件公司（Precision Castparts）。

HOLT在多個行業中挑選了141家可能對上巴菲特胃口的公司，從非必須消費、工業到科技業等產業都有，下列為巴隆周刊挑選規模最大的12家公司（括弧內為股票代號）：

TJX (TJX)
目標 (TGT)
通用動力 (GD)
Northrop Grumman (NOC)
Cognizant Tech (CTSH)
Amphenol (APH)
必治妥施貴寶 (BMY)
Anthem (ANTM)
貝萊德 (BLK)
March & McLennan (MMC)
Sherwin-Williams (SHW)
LyondellBasell Industries (LYB)

不過其中有些公司不太可能成為巴菲特的收購對象，如必治妥施貴寶正在收購生技公司Celgene，而收購通用動力這樣的國防公司，似乎不是巴菲特喜歡的菜。而上述清單中巴菲特較可能收購的目標應是TJX，因為該公司利潤率和股東回報率相對穩定，這對巴菲特來說可能較具吸引力。

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關鍵字：巴菲特,股神,美股,股市

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