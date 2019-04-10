迷信賞味期限年丟7.2億顆蛋　英國損失達56億元

▲ 英國人一年丟掉7.2億顆雞蛋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

根據近期發布的一份研究報告指出，英國人每年丟掉7.2億顆雞蛋，這數字比2008年增加三倍 ，浪費了1.39億英鎊（約56億元台幣），原因只是因為雞蛋過了「賞味期限」。

根據英國《衛報》報導，英國雞蛋產業委員會最近發布數據，顯示去年英國的雞蛋銷售量為72億顆，比上一年增長4％。但食品垃圾應用Too Good To Go周二公佈的消費者研究數據顯示，去年英國家庭扔掉了7.2億個雞蛋，而政府廢物諮詢機構Wrap在2008年的數據為2.41億。

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丟棄規模的增長被歸咎於過度謹慎的消費者，他們依賴最佳賞味期限（best-before dates）來判斷雞蛋是否足夠新鮮，而素食者和「靈性飲食者 」的日益增長，也讓整體情況變得嚴重。但賞味期限與有效期限（use-by date）不同，賞味期限表示「食物最佳食用時間」，過了並不代表食物變質腐壞；而有效期限過了代表食物很可能已經變質，最好不要再食用。

該研究還表明，29％的英國人只是因為雞蛋超過賞味期限而扔掉了雞蛋。然而，在包裝上的日期過去之後，雞蛋通常仍然完好且安全，歐盟法規要求蛋的最佳賞味時間必須是產蛋後28天。

Too Good To Go的聯合創始人Jamie Crummie說：「如果你根據盒子上的日期將雞蛋扔進垃圾箱，那麼你可能已經浪費了很多美食。」 並強調，「食物浪費是一個巨大的問題 - 全球生產的食物中有三分之一被浪費掉了。我們每個人的微小變化都會產生很大的不同。」

▲ 可以用水測試雞蛋是否新鮮，以免食物浪費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

研究發現，只有23％的英國人熟悉用水測試雞蛋是否新鮮。如果雞蛋沉到一碗冷水的底部並兩側平衡，就表示雞蛋非常新鮮；如果雞蛋不那麼新鮮但仍然可以食用，會有一側沉在底部；如果雞蛋浮到水面，那麼它們就不再新鮮了，因為隨著蛋存放時間越久，內部氣室的會大小增加，讓雞蛋漂浮在水上。

Too Good To Go正在挑戰讓英國民眾使用水碗測試來檢查他們的雞蛋的新鮮度，以幫助減少不必要的食物浪費。與此同時，Wrap的研究表明，20％的人沒有意識到可以將雞蛋冰起來。

雞蛋生產者認為，浪費的雞蛋數量增加，可能是由於消費者的無知和粗心，以及他們認為雞蛋是一種低價值產品，不像新鮮的肉類或魚類。

然而，雞蛋卻可以成為對抗食物浪費的有用成分。英國雞蛋資訊服務發言人說：「因為雞蛋天然、具有多項好處，可以在幾分鐘內將剩菜變成快速營養的食物。」希望民眾可以最大限度地減少最終扔掉的食物量。