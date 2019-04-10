「200億白富美」起底！戀愛10年下嫁老實男　「粗獷婚攝」介入2年玩完

▲王永慶孫女王思涵。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

王永慶孫女王思涵，今(10)日因6千億遺產再度登上媒體版面，媒體報導王思涵她身價200億，堪稱真正超級白富美。不過儘管王思涵身家百億，但感情路卻是坎坷，2014年她與交往10年的男友黃健維結婚，但3年後就驚傳婚變，最後於2018年2月離婚。

王思涵與黃健維從2007年開始交往，2015年在北海道結婚，沒想到婚姻僅維持2年便觸礁，男方自稱工作壓力大，要上酒店紓壓，她選擇退讓隱忍，結果最後演變成丈夫徹夜未歸，甚至動手家暴，不過男方的說法則是，兩人婚姻遭婚攝林俊龍介入。

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王思涵擁有高學歷，台大經濟系畢業，也是宏仁集團總裁王文洋百般寵愛的女兒。王文洋當年在王永慶大房王月蘭授權下，曾將王月蘭所繼承的台塑三寶股票過戶給女兒，加上她名下房產，市價總計超過百億元，讓王思涵頓時成了「百億公主」。

▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／ETtoday資料照）

王思涵從小就與父親有好感情，常常一起分享心事，儘管後來王文洋有了女友呂安妮並生子，父女情也沒有受影響，2人還會有固定時間單獨聚餐談心；考慮到王思涵的感受，在女兒面前王文洋還會避免提到呂安妮的事，出入也會盡量迴避。

王思涵與先生離婚後，曾被拍到跟一名外型粗獷、留有山羊鬍的男子同吃羊肉爐，席間兩人笑語不斷，對方更拿起手機甜蜜自拍，離去時兩人親密的雙手環腰、摟肩，散發甜蜜氣息，事後發現該名新對象就是她的婚禮攝影師。

當時王思涵曾對外表示感謝前夫過去的陪伴，目前單身中，誰都可以追她，婚攝林俊龍只是「在傷心難過時陪伴的友人之一」，對新戀情的態度低調。