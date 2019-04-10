虛擬貨幣神話終結！陸將淘汰挖礦產業　板卡廠受衝擊

▲大陸發改委將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

大陸發改委宣布，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，此舉被視為虛擬貨幣神話的終結。法人憂心，大陸向來被視為是虛擬貨幣指標市場的區域，相關板卡廠微星、技嘉、撼訊等，短期恐受衝擊不小。

中國大陸國家發展改革委員會8日發布《產業結構調整指導目錄》，將產業分為鼓勵、限制、淘汰等三個類別，認為虛擬貨幣挖礦活動因電力耗費過度，被列為淘汰類產業。

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該目錄將淘汰類定義為不符合有關法律及法規規定，或不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、汙染環境，需要淘汰的落後工藝、技術、裝備及產品。

市場人士認為，虛擬貨幣因為自去年價格崩跌，從2萬多美元一路跌破3000美元，也讓挖礦自去年下半年以來快速退燒，大陸此政策，更是雪上加霜，等於宣告虛擬貨幣市場終結。

發改委公布的目錄指出，如果沒有特別明訂淘汰期限，即為已明令淘汰或立即淘汰，換言之，淘汰挖礦產業立刻生效。

近幾年掀起的虛擬貨幣熱和挖礦熱，也讓不少台廠吃到甜頭，就連晶圓代工龍頭台積電，也曾因為大陸神秘客戶，讓去年上半年業績意外的好，後來業界也都知道，這間神祕客戶就是比特大陸。

然而隨著相關政策一出，市場憂心，台灣板卡廠、ASIC晶片廠等營運短期恐受影響。

板卡廠包括微星、技嘉、撼訊等，從去年底以來就開始感受到市場急凍，至今仍積極消化庫存中；客製化（ASIC）晶片業者包括創意、世芯，也會受衝擊。

▼台積電也曾在去年大賺挖礦財。（圖／資料照）